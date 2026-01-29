 Fai un upgrade del tuo sito web con Hostinger: 80% di sconto sul piano Business
Il piano Business di Hostinger passa da 14,99 euro a soli 2,99 euro con lo sconto dell'80% disponibile a tempo limitato.
Il piano Business di Hostinger passa da 14,99 euro a soli 2,99 euro con lo sconto dell'80% disponibile a tempo limitato.

Da 14,99 a 2,99 euro: è un risparmio concreto, quello che Hostinger propone con la sua ultima promozione. Il piano Business, che offre tutta una serie di strumenti utili per il lancio e la gestione del tuo progetto web, è scontato del ben 80%, con tre mesi gratis e dominio gratuito incluso. Una promo a tempo limitato, che ti farà risparmiare tantissimo per i primi due anni.

Il piano Business, normalmente, avrebbe un costo di 14,99 euro al mese. Tuttavia, grazie alla promozione Hostinger disponibile a tempo limitato, oggi puoi abbonarti spendendo appena 2,99 euro al mese. E questo prezzo promozionale sarà attivo per ben due anni. In aggiunta, ricevi tre mesi extra senza costi aggiuntivi.

Questo piano è adatto ai siti web già navigati, che possiedono già un certo pubblico e raggiungono buoni numeri in termini di visite. Cosa offre Business? Tra gli strumenti principali, troviamo dominio gratuito per un anno, SSL gratuito, backup automatici giornalieri e su richiesta, migrazione di un sito web gratuita, email marketing senza costi per un anno, website builder con Intelligenza Artificiale.

Quest’ultimo è una vera chicca, che difficilmente troverai altrove. Ti basta, infatti, descrivere semplicemente la tua idea per ottenere automaticamente layout, immagini e testi pronti all’uso, che potrai modificare a piacimento grazie al pratico editor drag&drop. Grazie a questo strumento, puoi dare vita senza alcuna difficoltà a qualsiasi progetto tu abbia in mente: che si tratti di un blog, un e-commerce, un portfolio o un sito web aziendale.

Sottoscrivendo il piano Business, o uno qualsiasi degli altri piani disponibili in offerta, ricevi garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, assistenza 24/7 per risolvere qualsiasi problema e la possibilità di annullare in qualsiasi momento. La promozione Hostinger è ormai agli sgoccioli: approfitta dell’80% di sconto attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

