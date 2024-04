La seconda stagione della serie Fallout si farà

La serie di Fallout tornerà con una seconda stagione. E non avrebbe potuto essere altrimenti, considerando l’accoglienza riservata dal pubblico e dalla critica agli episodi della prima, appena atterrati in streaming su Prime Video. Secondo Amazon, è stato uno degli esordi di maggior successo nella storia della piattaforma.

Siamo entusiasti di annunciare la seconda stagione, dopo solo una settimana, per portare gli spettatori ancora più lontano nel mondo surreale di Fallout.

Fallout, la serie: seconda stagione confermata

L’aggregatore Rotten Tomatoes che raccoglie le recensioni pubblicate online assegna alla produzione voti molti alti: 94% per quanto riguarda gli addetti ai lavori e 88% da parte di chi guarda. Qui sotto il trailer ufficiale in italiano.

Basato su una delle più grandi saghe videoludiche di tutti i tempi, Fallout è una storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non è rimasto molto da avere. Duecento anni dopo l’apocalisse, una pacifica abitante di uno dei confortevoli rifugi antiatomici è costretta a risalire in superficie. E rimarrà sconvolta nello scoprire la Zona Contaminata che la attende.

La conferma è giunta poco dopo la comparsa di indiscrezioni relative a una pianificazione delle riprese in California, così da poter sfruttare i benefit fiscali messi a disposizione dallo stato. Con tutta probabilità, la narrazione si sposterà a New Vegas, location già ben nota a chi ha giocato la serie videoludica. Quelle della prima stagione sono state effettuate principalmente a New York e nello Utah.

Per chi non ne fosse a conoscenza, le avventure di Fallout prendono vita in un mondo post-apocalittico, fatto di vault (rifugi sotterranei) e di sopravvissuti alle prese con i pericoli in superficie. L’ispirazione è quella fornita dalla saga sviluppata da Bethesda, all’esordio nell’ormai lontano 1997 con il primo capitolo ambientato proprio tra le montagne della California.