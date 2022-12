Fallout: tre giochi gratis, scaricali subito

Epic Games augura a tutti un Natale a tinte post-apocalittiche con il trio di giochi gratis proposto oggi, tutti appartenenti alle origini della serie Fallout. Il nuovo regalo fa parte dell’iniziativa messa in campo dallo store in questo periodo di festività. Si tratta ovviamente delle versioni PC, che possono essere riscattate e aggiunte alla propria libreria entro 24 ore (sono sufficienti pochi click), per poi procedere a download e installazione con tutta calma, anche in futuro quando si avrà tempo e voglia.

Epic Games Store: tre giochi di Fallout sono gratis

Ed è proprio il futuro a essere incerto, per chi si cimenta nell’avventura all’interno delle lande desolate di questa saga, capace di lasciare un segno indelebile nell’ambito videoludico, in particolare per quanto riguarda l’evoluzione del genere RPG. Nel dettaglio, sono questi i titoli proposti (l’ultimo è uno spin-off, caratterizzato da uno stile più strategico).

Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game (1997);

Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game (1998);

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001).

Chi ha già avuto modo di provarli li ha apprezzati per gameplay, ambientazione e dinamiche. A tutti gli altri non resta che collegarsi subito a Epic Games Store, per aggiungerli alla propria libreria e poi iniziare l’avventura. Il rating è PEGI 16 per tutti.

Come sempre, ricordiamo che i titoli possono essere riscattati a costo zero per un periodo pari a 24 ore ovvero fino a prima delle 17:00 di domani, venerdì 23 dicembre. Dopodiché, saranno sostituiti e torneranno in vendita a prezzo pieno, al costo di 9,99 euro ciascuno.

