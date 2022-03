FamiSafe, l'app per monitorare i bimbi sul web: sconto del 20%

Monitorare l’attività online dei più piccoli è fondamentale per proteggerli dalle insidie che possono nascondersi nella rete. Il metodo più sicuro è affidarsi ad una applicazione studiata ad hoc per la sicurezza dei giovanissimi: parliamo di FamiSafe, sviluppata da Wondershare, che consente ai genitori di gestire tutto ciò che riguarda i propri figli – dal tempo di utilizzo dei dispositivi alla posizione in tempo reale – comodamente e in un unico posto. Il software è disponibile per MacOS, Windows, iOS, Android, Amazon AppStore e come estensione Google Chrome. Il prezzo è di 54,35 euro per il piano annuale, ma inserendo in fase di acquisto il coupon “SAFETY22” riceverai immediatamente il 20% di sconto.

Wondershare FamiSafe: funzionalità

Come abbiamo anticipato, Wondershare FamiSafe offre una gestione a 360° della sicurezza del bambino. E lo fa attraverso diverse utili funzioni: ecco una panoramica delle principali.

– Potrai individuare tutte le app installate o disinstallate sul telefonino del bambino e tracciare da remoto le attività. Questo include la cronologia di social network come TikTok Localizzatore di posizione GPS – Traccia la posizione corrente del dispositivo e la cronologia delle posizioni. È possibile anche creare una “zona sicura” (ad esempio un edificio scolastico) che, se viene lasciata, avviserà i genitori tramite notifica.

– Potrai tracciare e gestire quanto tempo trascorrono i piccoli davanti allo schermo e programmare il tempo di visualizzazione anche da remoto, impostando un limite di utilizzo giornaliero o settimanale. Blocco e utilizzo applicazioni/giochi – FamiSafe è in grado di bloccare o limitare specifiche app ritenute inappropriate. E se il bambino tenta di accedervi, verrà inviata immediatamente una notifica.

– Il web potrebbe non essere il posto più sicuro e appropriato per un bambino. Perciò l’applicazione si occupa di filtrare i siti web dannosi, espliciti o minacciosi. Potrai anche tracciare l’intera cronologia di navigazione. Rilevamento foto e immagini sospette – Se l’app rileva immagini potenzialmente pericolose nell’album o nella galleria del bambino, invia un avviso istantaneo al cellulare del genitore, che può visualizzare l’immagine direttamente sul suo dispositivo.

– FamiSafe rileva parole chiave pericolose sia nella cronologia delle ricerche che nei testi ricevuti o inviati nelle app social media, come WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter e altri. Sicurezza di guida – Questa funzione è studiata per i ragazzi più grandi, alle prese con la loro prima auto. L’applicazione traccia velocità di guida, tempo ed eventuali frenate brusche. L’obiettivo è aiutarli a prendere buone abitudini quando si tratta della guida in strada.

Wondershare FamiSafe è facilissima da utilizzare. Basterà installare l'app di Parental Control sul dispositivo del genitore, creare un account e accedere. Dopodiché sarà necessario installare l'apposita applicazione sul telefonino da supervisionare. Quest'ultimo sarà poi collegato attraverso un codice di accoppiamento che permetterà al dispositivo del genitore di accedervi da remoto. FamiSafe è compatibile con MacOS, Windows, iOS, Android, Amazon AppStore e come estensione Google Chrome.

