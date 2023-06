Fantastica TV LG Nanocell 4K da 55" ad un prezzo SHOCK su Amazon

Finalmente è arrivato il momento di trasformare la tua esperienza di visione con la fantastica TV LG Nanocell 4K da 55″.

Sì, perché su Amazon puoi approfittare di un prezzo SHOCK di soli 429 euro invece dei tradizionali 499 euro. Non perdere l’occasione di portare a casa un televisore di alta qualità a un prezzo così conveniente.

TV LG Nanocell: vivi il cinema a casa tua

Una delle caratteristiche principali di questa TV è la tecnologia Nanocell, esclusiva di LG, che regala colori puri e ancora più brillanti rispetto a un TV Ultra HD tradizionale. I dettagli e la vivacità dei colori ti faranno immergere completamente nell’azione, regalandoti un’esperienza visiva straordinaria.

Grazie al potente processore α5 Gen 5, i contenuti vengono trasformati in 4K, garantendo immagini nitide e dettagliate. Il processore regola anche automaticamente la luminosità in base all’ambiente circostante, offrendoti sempre la migliore qualità visiva. Inoltre, il suono viene adattato in base a ciò che stai ascoltando, permettendoti di godere di un audio coinvolgente e di alta qualità.

Se sei un appassionato di videogiochi, sarai entusiasta di scoprire che questa TV supporta il cloud gaming con Google Stadia e NVIDIA GeForce Now. Potrai giocare ai migliori titoli senza dover utilizzare una console o un PC, basta collegare un controller e sei pronto per vivere un’esperienza di gioco straordinaria.

La TV LG Nanocell è anche una smart TV con WebOS 22, che ti offre consigli personalizzati e una navigazione intuitiva. Inoltre, il telecomando puntatore semplifica ancora di più l’utilizzo, consentendoti di navigare facilmente tra le varie opzioni disponibili.

Con questa TV avrai accesso a numerose piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime e DAZN, per goderti i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta. Non manca nulla per soddisfare le tue esigenze di intrattenimento.

E non finisce qui! La TV LG Nanocell è compatibile con Google Assistant e Alexa, permettendoti di controllarla comodamente con la tua voce. Inoltre, supporta Apple AirPlay 2 e HomeKit, offrendoti la possibilità di collegare i tuoi dispositivi Apple e godere di un’esperienza di integrazione completa.

Non preoccuparti del futuro: questa TV è pronta per lo switch off e integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10, compatibile con il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre. Sarai sempre un passo avanti, pronto a goderti i tuoi programmi preferiti senza problemi.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon: la TV LG Nanocell 4K da 55″ a soli 429 euro invece di 499! Trasforma il tuo modo di guardare film, serie TV e giocare ai videogiochi con una qualità visiva e sonora straordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.