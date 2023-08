Fantastico router ASUS in SUPER OFFERTA su Amazon (-43%)

Il router ASUS DSL-AC88U è la soluzione perfetta se sei alla ricerca di prestazioni Wi-Fi straordinarie, una copertura impeccabile e una connessione affidabile. Oggi, grazie all’offerta su Amazon, puoi portartelo a casa a soli 159,99 euro anziché 278,90. Con uno sconto del 43%, questa è un’occasione da non perdere per potenziare la tua rete domestica.

Router ASUS DSL-AC88U: scopri le sue qualità

Il router ASUS DSL-AC88U ti offre una connessione Wi-Fi avanzata e potente grazie alla tecnologia NITROQAM e al sistema di antenne 4T4R. Questa combinazione ti garantisce una velocità e una copertura straordinarie, consentendoti di navigare, giocare in streaming e lavorare online senza problemi, anche in ambienti con molte interferenze.

Da sottolineare il supporto alle reti DSL fino a 900Mbps attraverso lo standard G. Fast. Questo significa che puoi godere di una connessione ultra-veloce per tutte le tue attività online, dalla navigazione web al gaming online, senza tempi di attesa e con una latenza minima.

Inoltre, grazie alla funzionalità Dual WAN Fail over e Fail back, puoi connetterti via DSL, Ethernet e persino tramite 3G/4G LTE, assicurandoti un accesso costante e senza interruzioni alla rete. Che tu sia a casa o in movimento, il DSL-AC88U ti tiene connesso.

E poi il router DSL-AC88U ti offre la possibilità di creare una rete VPN sia come server che come client, utilizzando protocolli come PPTP, Open VPN e L2TP. Questo ti consente di navigare in modo sicuro e proteggere la tua privacy anche quando utilizzi reti pubbliche o quando accedi ai tuoi dati da remoto.

L’offerta su Amazon rende il router ASUS DSL-AC88U ancora più allettante: con un risparmio del 43%, puoi portare a casa questo router di alta qualità a soli 159,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa opportunità per potenziare la tua rete domestica con prestazioni eccezionali, copertura affidabile e funzionalità avanzate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.