Fantastico tablet Android a soli 84,99 euro grazie a questo doppio sconto

Perfetto per lavoro, studio e intrattenimento, questo tablet Android da 10.1 pollici può essere il tuo affare del weekend. Grazie al doppio sconto disponibile su Amazon, a cui puoi accedere spuntando il coupon che trovi in pagina, puoi pagarlo infatti soltanto 84,99 euro. Un prezzo ridicolo per un prodotto di questa qualità.

Tablet Android a soli 84,99 euro: la scheda tecnica

Il tablet è dotato di uno schermo IPS da 10.1 pollici con risoluzione di 1280×800 pixel con un’ampia area visiva per un rapporto di visualizzazione di 16:10. I doppi altoparlanti intelligenti integrati offrono un audio coinvolgente, mentre il design posteriore antiscivolo assicura una presa sicura e confortevole durante l’uso.

Grazie alla potente combinazione di 8 GB di RAM (4 GB integrati e 4 GB di memoria virtuale) e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una scheda micro SD (venduta separatamente), il TECLAST P26T ti permette di multitasking senza problemi e di archiviare una vasta gamma di contenuti senza preoccuparti dello spazio disponibile.

Alimentato dal processore octa-core Allwinner A523 con una frequenza massima di 1,8 GHz, questo tablet offre prestazioni fluide e reattive per qualsiasi attività. La batteria da 6000mAh garantisce un’autonomia sufficiente per un uso quotidiano prolungato, mentre la porta USB Type-C e la presa per cuffie da 3,5 mm ti consentono di caricare il dispositivo e ascoltare la musica contemporaneamente senza problemi.

Un dispositivo insomma completo e versatile che, grazie al doppio sconto Amazon, puoi portarti a casa a soli 84,99 euro. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.