Fantastico tablet Android da 10 pollici a 79 euro: PAZZIA Amazon (-80%)

Se stai cercando un tablet Android da 10 pollici perfetto per le operazioni di base, l’intrattenimento e per non spendere troppo non puoi proprio perdere questa occasione.

Oggi Amazon ti permette di acquistare questo tablet a soli 79,99 euro invece del prezzo dichiarato di 399,99 euro. Risparmi l’80% sul prezzo originale: incredibile, vero?

Tablet Android a 79 euro: perché ne vale la pena

Il tablet in questione è dotato del sistema operativo Android 12 ed ha un processore quad-core A133 da 1.6Ghz che garantisce una fluidità e una reattività eccezionali. Lo schermo IPS da 10 pollici ha una risoluzione di 800×1280 HD, ideale per guardare video, leggere e navigare sul web.

Presente anche una fotocamera posteriore da 5MP e una anteriore da 2MP che ti permettono di scattare foto, registrare video e fare videochiamate con chi vuoi. Il tablet supporta anche il Bluetooth, il GPS, la radio FM e ha una batteria da 5000mAh che dura fino a 8 ore con una sola ricarica.

Il dispositivo include una memoria interna di 32GB, espandibile fino a 256GB con una scheda TF (non inclusa). Puoi quindi salvare tutti i tuoi file, app, foto, video e musica senza problemi di spazio. Il tablet è compatibile con la maggior parte delle app del Google Play Store, come Netflix, YouTube, Facebook, Instagram e molte altre.

Ordina ora il tablet SGIN da 10 Pollici su Amazon e ricevilo subito a casa tua. Non sappiamo per quanto durerà questa incredibile offerta, ma meglio approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.