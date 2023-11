Fantastico tablet Android in DOPPIO SCONTO su Amazon (-60% e -30€)

Questa offerta valida soltanto per oggi, il Cyber Monday di Amazon, finirà molto in fretta per cui ti consigliamo di sbrigarti. Perché il tablet Jumper M11 con Android 12 può essere tuo a soli 129,98 euro invece di 399,99. Merito dello sconto già applicato a cui puoi aggiungere un ulteriore risparmio di 30 euro spuntando il coupon che trovi in pagina.

Tablet Jumper con Android 12: occasionissima Amazon

Con 8GB di RAM LPDDR4 e 128GB di memoria interna UFS2.1, il tablet Jumper M11 offre prestazioni elevate e spazio di archiviazione praticamente illimitato. Inoltre, con lo slot per schede microSD, puoi espandere la memoria fino a 1TB (formato FAT32), garantendoti spazio sufficiente per tutte le tue applicazioni, foto e video preferiti.

Al cuore del tablet c’è il potente chip Unisoc T616 con processo a 12nm, composto da 2 core Arm Cortex-A75 da 2.0GHz e 6 core Cortex-A55 smart AI. Questa configurazione offre prestazioni eccellenti riducendo al contempo la generazione di calore, assicurandoti un’esperienza fluida e reattiva.

Il Jumper M11 opera con il sistema operativo Android 12 certificato GSM e ottimizzato con intelligenza AI. Con nuove funzionalità come la modalità touch gestuale e la modalità oscurità globale, il tablet offre un’esperienza personalizzata e all’avanguardia.

Sia che tu sia a casa o in movimento, il Jumper M11 garantisce una connessione affidabile. Supporta chiamate 4G, WiFi dual band ad alta velocità e GPS per una navigazione precisa ovunque tu vada.

I 4 altoparlanti del Jumper M11 offrono un’esperienza audio straordinaria, garantendo un suono nitido e avvolgente. Con una batteria da 7000mAh, potrai goderti fino a 10 ore di utilizzo continuo, perfetto per maratone di film e sessioni di gaming.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di possedere un tablet di alta qualità a un prezzo irresistibile. Acquista subito il Jumper M11 su Amazon durante il Cyber Monday e porta a casa un dispositivo Android che soddisferà tutte le tue esigenze digitali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.