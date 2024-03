FARETTO LED Smart GU10 a soli 10€ per illuminazione AVANZATA in casa

Se vuoi rendere l’illuminazione intelligente in casa ma hai a che fare con dei faretti, non ti demoralizzare. TP Link ha pensato anche a questo genere di prodotti proponendoti il suo Faretto LED Smart GU10 che ha tutto al posto giusto. Semplice da montare quanto da gestire. Al suo interno? Tutte le tecnologie di cui sei in cerca.

Collegati al volo su Amazon dove lo sconto fa scendere il prezzo a soli 9,99€. Puoi comprarne quanti pezzi vuoi, il prezzo è veramente conveniente rispetto alla media di mercato.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Faretto LED Smart GU10 per una casa intelligente senza compromessi

Molte volte si perde la speranza. Montare e trovare una lampadina standard è più semplice quando si parla di illuminazione smart. Per fortuna che TP Link è un brand che le pensa tutte e ti mette a disposizione anche il suo faretto GU10, proprio quello che ti occorre in casa.

Questo prodotto è eccezionale perché è LED, consuma poco e non ti fa mancare niente tra le mani. Prima di scoprire che funzionalità ha, ti faccio sapere che è gestibile sia da app (anche controllo di gruppo) che con la voce grazie alla compatibilità sia con Amazon Alexa che Google Assistant.

Scegli se settarlo su una tonalità di bianco a tua scelta od optare per dei giochi di colore unici. Dall’app viene tutto più semplice potendo accedere a 16 milioni di configurazioni differenti e potendo regolare anche l’intensità della luce.

Detto questo, il faretto LED Smart GU10 ha tutto quello che l’illuminazione smart dovrebbe garantire.

