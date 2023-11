Fargo è su Now TV: abbonati pagando 12 mesi al prezzo di 10

Ti piacerebbe avere sport, calcio e intrattenimento direttamente sullo schermo della tua TV? Sicuramente se hai deciso di leggere questo articolo la risposta è si. Abbiamo, infatti, deciso di parlare di NOW TV perchè offre la possibilità di accedere alle serie Tv e agli show di Sky in diretta e on demand con un’offerta davvero unica.

Cosa contraddistingue questa piattaforma streaming? Non possiamo non sottolineare ce Now TV porta a casa tua le Serie TV internazionali, gli show di cui tutti parlano, i film più attesi e lo sport di Sky in streaming. Un insieme di emozioni che puoi finalmente vivere insieme alla tua famiglia o ai tuoi amici. Con Now TV puoi avere film, serie e show a partire da soli 6,99 euro al mese.

Now TV: film, serie e show preferiti direttamente a casa tua

La migliore offerta oggi disponibile sul sito Now TV include serie TV e show, i film più attesi, 2 visioni in contemporanea, On demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1. Stiamo parlando di un’offerta dall’ottimo rapporto qualità/prezzo se pensiamo che puoi portare tutto questo a casa tua pagando solamente una cifra pari a 11,99 euro al mese per 12 mesi. Questo piano, infatti, prevede una permanenza minima di 12 mesi ma che consente di pagare 12 mesi al prezzo di 10. Non credi dunque che sia un’occasione unica? Un’ occasione per poter vedere la nuova stagione di Fargo, serie cult per eccellenza, con protagonisti Juno Temple, Jon Hamm, Joe Keery e Jennifer Jason Leigh.

Non perderti dunque il grande successo delle nuove serie e stagioni presenti in esclusiva su Now TV. Guarda dove e quando vuoi: su Smart TV, smartphone, tablet, game Console, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV e PC. Se lo vuoi, NOW è sempre con te, sui dispositivi che preferisci. Abbonati subito!

