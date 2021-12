Fastweb Casa: con Eni Gas e Luce paghi 3€ in meno!

Se sei cliente Eni Gas e Luce ha la possibilità di attivare Fastweb Casa con uno sconto mensile di 3 euro per 12 mesi!

L’offerta nello specifico è disponibile a soli 22,95 euro mensili per 1 anno, invece di 25,95 euro. Oggi vediamo quindi come aderire a questa interessante promozione disponibile online fino al 15 Dicembre 2o21.

Fastweb Casa per clienti Eni Gas e Luce: i dettagli

La promozione offre internet illimitato a casa in FTTC o FTTH alla massima velocità disponibile ma seconda della copertura presente in zona, chiamate illimitate dal telefono fisso verso mobili e fissi nazionali con il nuovo modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa build-in. Tutto questo a soli 22,95 euro mensili per 12 mesi. Al termine del periodo promozionale, il canone mensile ammonterà a 25,95 euro al mese.

Il modem Internet Box NeXXt di Fatsweb è un prodotto di nuova generazione. Infatti, oltre ad avere il Wi-Fi 6, dispone anche l’assistente Alexa integrato per controllare al meglio la propria connessione anche tramite il controllo vocale. Inoltre, l’apparato incluso nel costo mensile può essere utilizzato anche come speaker per ascoltare musica sempre grazie ad Alexa.

Inoltre, se la vostra casa è strutturata su più piani e non riuscite ad avere copertura Wi-Fi in tutte le stanze potete scegliere di aggiungere al vostro abbonamento l’Amplificatore Wi-Fi Booster con l’aggiunta di soli 4 euro al mese.

Per verificare l’effettiva tecnologia disponibile è possibile collegarsi a questo link ed inserire il proprio indirizzo di casa.

Costi ed altro

Come abbiamo detto prima, il prezzo mensile bloccato a 22,95 euro per 12 mesi – scontato di 3 euro al mese – è disponibile solo per i clienti che a casa hanno almeno un’utenza con il gestore Eni Gas e Luce. La tariffa a partire dal tredicesimo mese avrà un canone mensile pari a 25,95€ al mese.

L’offerta è disponibile online solo fino al 15 Dicembre 2021, salvo eventuali proroghe.