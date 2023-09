Fastweb Casa: con la nuova offerta lo provi GRATIS per 30 giorni

La nuova offerta Fastweb Casa è davvero una bomba: non solo per quello che ti offre a 24,99 euro al mese se attivi anche un piano Fastweb Mobile Full, ma anche per darti la semplice possibilità di provare tutto per 30 giorni senza alcun costo e poi decidere se confermare l’abbonamento o disdire senza penali. Vediamo insieme come funziona.

Fastweb Casa: come funziona e come provarlo gratis

Con Fastweb Casa, avrai accesso a una serie di vantaggi incredibili che renderanno la tua esperienza Internet a casa ancora più piacevole. Ecco cosa troverai nell’offerta:

Fibra ultraveloce Internet Box NeXXt : Con la fibra ultraveloce, potrai navigare sul web, guardare film in streaming, giocare online e molto altro con velocità straordinaria. La connessione veloce è resa possibile dalla potente Internet Box NeXXt , che supporta anche Wi-Fi 6 per garantire una connessione wireless affidabile e veloce.

Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa : Fastweb si preoccupa del tuo benessere e della sicurezza della tua casa. Pertanto, con Fastweb Casa, hai la possibilità di scegliere tra un’assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa per avere una maggiore tranquillità.

Una delle caratteristiche più sorprendenti dell’offerta Fastweb Casa è la possibilità di provarla GRATIS per 30 giorni. Questo significa che hai tutto il tempo di cui hai bisogno per sperimentare la fibra ultraveloce Fastweb e scoprire quanto possa migliorare la tua vita digitale.

Ecco come funziona: attiva l’offerta Fastweb Casa e inizia a godere di tutti i vantaggi che ti offre. Hai 30 giorni dall’attivazione per cambiare idea e richiedere la disattivazione senza alcun costo aggiuntivo. Se per qualsiasi motivo non sei completamente soddisfatto del servizio, Fastweb ti rimborserà tutti i costi sostenuti nel primo mese. Non hai nulla da perdere e tutto da guadagnare provando Fastweb Casa.

Quindi, se desideri una connessione Internet veloce, chiamate illimitate, assistenza extra e la possibilità di crescere con corsi digitali, non perdere l’occasione di provare Fastweb Casa GRATIS per 30 giorni. Scopri come la fibra ultraveloce può migliorare la tua vita digitale e goditi la libertà di cambiare idea quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.