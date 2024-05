Fastweb Casa: fibra ultraveloce e chiamate illimitate a 29,95€/mese

Quante volte ti è capitato di voler cambiare tariffa ma nessuna tra quelle messe a disposizione dai vari operatori telefonici era di tuo gradimento? Con Fastweb non hai più questo problema perché ha pensato a diverse tariffe con l’obiettivo di rispondere alla esigenze di vari utenti.

Con Fastweb Casa oggi hai la possibilità di avere la fibra ultraveloce, chiamate illimitate, attivazione inclusa ma non solo. Nel costo sono inclusi anche l’assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa e i corsi della Fastweb Digital Academy. Lo sai che tutto questo ti costa solamente 29,95 euro al mese e hai una prova gratuita per 30 giorni?

Non perdere altro tempo se vuoi finalmente navigare da casa con una fibra ultraveloce e chiamate i tuoi amici senza limiti. Con la Internet Box NeXXt One di Fastweb hai infatti il Wi-Fi di ultima generazione che ti offre stabilità e copertura in ogni angolo della casa.

Fastweb Casa: navigazione sicura e senza preoccupazioni

Di’ finalmente addio alle preoccupazioni e alla connessione lenta con Fastweb Casa. Abbonandoti a soli 29,95 euro al mese puoi avere una navigazione sicura e senza preoccupazioni. Il motivo? Semplicissimo! Tutti i dispositivi che accedono alla rete tramite il NeXXt One sono protetti da virus, con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware.​ La promozione di cui stiamo parlando è una delle più vantaggiose tra quelle presenti sul mercato.

Con un costo mensile di soli 29,95 euro al mese, con Fastweb Casa, hai:

Fibra ultraveloce;

Chiamate illimitate;

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi di ultima generazione;

Assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa;

Attivazione linea;

Corsi della Fastweb Digital Academy per il tuo futuro.

Per ottimizzare la tua esperienza, Fastweb ti dà la possibilità di cambiare idea e richiedere la disattivazione della linea fissa entro 30 giorni dall’attivazione. Ti verranno infatti rimborsati tutti i costi sostenuti nel primo mese.