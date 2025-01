Fastweb Casa Light + Mobile: l’offerta completa per internet e smartphone

A casa o quando si è in movimento è indispensabile poter contare su di una connessione internet stabile e veloce. Ed è quello che prevede la super offerta Fastweb Casa Light + Mobile che combina i vantaggi della fibra ottica per la linea fissa con quelli del piano mobile con 150 GB con il 5G incluso. Scopriamo più nel dettaglio cosa prevede questa promozione esclusiva di Fastweb.

Tutta la connessione internet di cui hai bisogno

Oltre a offrire elevate prestazioni, l’offerta combinata Fastweb Casa Light + Mobile consente di risparmiare sull’abbonamento per la fibra ottica domestica. Attivando entrambe le offerte, infatti, il canone mensile del piano Fastweb Casa Light passa da 27,95€ a 23,95€ per sempre. Così si ha accesso alla fibra ultraveloce anche grazie alle potenzialità dell’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, l’attivazione della linea, le chiamate a consumo e la possibilità di fruire di tutti i corsi della Fastweb Digital Academy.

Il piano Fastweb Mobile, invece, mette a disposizione 150 GB di traffico internet anche in 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali (e verso oltre 60 Paesi internazionali), 100 SMS al mese e la spedizione gratuita della SIM (o l’attivazione dell’eSIM).

È una promozione particolarmente interessante per risparmiare sui costi della connessione internet di casa con tutti i vantaggi e le potenzialità della linea mobile di Fastweb.

In questo modo con un solo abbonamento si risolve il problema della connettività personale e familiare con la fibra ottica ultraveloce per la casa per guardare contenuti in streaming, gestire gli elettrodomestici smart, giocare online e lavorare in smart working e avere anche sullo smartphone una connessione stabile e veloce per navigare sui social, effettuare videochiamate, guardare video in streaming e navigare in totale libertà.

Attiva ora Fastweb Casa Light + Mobile accedendo alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Fastweb con tutti i dettagli e le condizioni dell’offerta.