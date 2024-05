Fastweb Casa: nuova promo bomba ALL INCLUSIVE a 29,95€

Grazie alla nuova promozione appena lanciata, Fastweb Casa diventa conveniente come mai prima d’ora. Potrai godere del massimo della velocità e di una stabilità garantita ad internet grazie al servizio All Inclusive che propone l’innovativa tecnologia Wi-Fi 6 col Box NeXXt One, l’attivazione inclusa e l’installazione della piccola antenna fornita dai tecnici. Ti basta verificare la copertura e abbonarti online, il prezzo richiesto è di 29,95€ al mese.

Fastweb Casa: cosa include e perché conviene

Fastweb ha deciso ancora una volta di venire incontro ai suoi consumatori più esigenti, proponendo la nuova promo Casa al prezzo bomba di 29,95 euro al mese. Si tratta di un’offerta che non devi farti sfuggire se sei alla ricerca del massimo della comodità con la tua connessione ad internet. Lo standard Fibra Ultraveloce fornito garantisce la possibilità di navigare senza limiti ad una velocità massima senza precedenti. Così che scorrere tra le tue pagine preferite, guardare film in streaming, giocare online o lavorare non sarà mai più un problema. Come se non bastasse, ci sono le chiamate verso i numeri nazionali.

E trovi incluso l’innovativo Internet Box NeXXt One in comodato d’uso, da poter installare in maniera semplice e veloce collegando la piccola antenna dedicata sul balcone o sul tetto. Senza vincoli di durata, l’offerta può essere disdetta in qualsiasi momento se non sei più soddisfatto o hai trovato una promo ancor più conveniente. E non solo, perché hai anche una prova di 30 giorni dall’attivazione per decidere se disattivare tutto e ottenere il rimborso dei soldi già versati.

C’è poi una chicca extra che l’operatore ha deciso di garantire a tutti i nuovi clienti che decideranno di sottoscrivere la promozione, ossia la possibilità di accedere a tutti i corsi della Fastweb Academy. Una scuola delle professioni digitali dove avrai modo di acquistare ancor più competenze per entrare nel mondo del lavoro senza problemi. Attivala ora cliccando sul link dedicato, in qualche giorno sarà tutto a casa tua!