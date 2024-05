Fastweb Casa, fibra ultraveloce a 29,95€: provala per 30 giorni

Sei alla ricerca di una connessione internet veloce e affidabile per la tua casa, insieme a chiamate illimitate e una serie di vantaggi esclusivi? Fastweb ha la soluzione su misura per te con la sua promozione Fastweb Casa, che offre una connessione ultraveloce a soli 29,95 euro al mese. Avrai a disposizione una prova gratuita di 30 giorni per testare i servizi offerti e decidere se sono adatti alle tue esigenze.

Cosa ottieni con Fastweb Casa?

Con la promozione Fastweb Casa, hai la libertà di cambiare idea entro i primi 30 giorni dall’attivazione. Se non sei completamente soddisfatto dei servizi offerti, puoi richiedere la disattivazione e ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese. Questo ti permette di provare senza rischi la qualità della connessione internet e gli altri servizi inclusi nella promozione.

Per soli 29,95 euro al mese, avrai accesso a una serie di vantaggi esclusivi:

Fibra ultraveloce : goditi una connessione internet ultraveloce che ti permette di navigare, scaricare e guardare in streaming senza interruzioni;

: goditi una connessione internet ultraveloce che ti permette di navigare, scaricare e guardare in streaming senza interruzioni; Chiamate illimitate : effettua chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, senza costi aggiuntivi;

: effettua chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, senza costi aggiuntivi; Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 : la tecnologia Wi-Fi 6 di ultima generazione assicura stabilità e copertura in ogni angolo della tua casa. Inoltre, con la compatibilità del Wi-Fi Booster, puoi estendere ulteriormente la copertura della rete Wi-Fi;

: la tecnologia Wi-Fi 6 di ultima generazione assicura stabilità e copertura in ogni angolo della tua casa. Inoltre, con la compatibilità del Wi-Fi Booster, puoi estendere ulteriormente la copertura della rete Wi-Fi; Assicurazione assistenza casa o assistenza pet di Quixa: con l’assicurazione inclusa, avrai la tranquillità di ricevere assistenza in caso di necessità, sia per la tua casa che per i tuoi animali domestici;

assistenza casa o assistenza pet di Quixa: con l’assicurazione inclusa, avrai la tranquillità di ricevere assistenza in caso di necessità, sia per la tua casa che per i tuoi animali domestici; Attivazione linea : non ci sono costi nascosti per l’attivazione della linea, è inclusa;

: non ci sono costi nascosti per l’attivazione della linea, è inclusa; Corsi della Fastweb Digital Academy: accedi a corsi online gratuiti offerti dalla Fastweb Digital Academy per migliorare le tue competenze digitali e prepararti per il futuro.

La promozione Fastweb Casa include l’Internet Box NeXXt One, dotato della tecnologia Wi-Fi 6 per garantire una navigazione sicura e senza preoccupazioni. Tutti i dispositivi che si collegano alla rete tramite il NeXXt One sono protetti da virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware, offrendoti una protezione completa per la tua privacy e sicurezza online.

Approfitta della prova gratuita di 30 giorni: hai la libertà di cambiare idea se non sei completamente soddisfatto dei servizi offerti. Per ulteriori informazioni e per attivare la promozione, visita il sito ufficiale di Fastweb. Il prezzo per la fibra ultraveloce di Fastweb è di 29,95 euro al mese.