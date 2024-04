Fastweb Energia con un canone fisso per cinque anni

Presente da ormai 25 anni nel settore delle telecomunicazioni, più volte premiato come operatore mobile più veloce d’Italia (secondo Ookla), oggi Fastweb è attivo anche nell’ambito della fornitura elettrica con la nuova offerta Energia. L’obiettivo rimane lo stesso di sempre: proporre tariffe chiare e trasparenti, senza sorprese o costi nascosti, mettendo a disposizione gli strumenti necessari a semplificare la gestione delle utenze domestiche.

Perché scegliere l’offerta di Fastweb Energia

Chi è già cliente Fastweb può beneficiare di tutti i vantaggi di una soluzione integrata (oltre che vantaggi per i già clienti, come vedremo a breve), potendo fare riferimento a un unico punto di assistenza, indipendentemente dalla tipologia del servizio fruito, telefonia mobile e fissa o energia. Il rapporto con il fornitore non cambia ed è possibile contare sulla qualità e sull’affidabilità già ben note per quanto riguarda i prodotti del gruppo. Scopri tutti i dettagli sulle pagine del sito ufficiale.

Cosa propone Fastweb Energia? In estrema sintesi: una bolletta prevedibile. In un’epoca segnata dalla continua variazione dei costi, rappresenta un indiscutibile punto di forza. Scegliendo questa soluzione si ha un’assoluta certezza sulle spese mensili, senza rincari introdotti nel tempo.

Si tratta di un aiuto concreto nella gestione delle finanze personali, che toglie di mezzo qualsiasi rischio legato a dinamiche di mercato che possono improvvisamente far aumentare le spese, incidendo non poco sul portafoglio. Lo abbiamo sperimentato tutti nel corso dell’ultimo biennio. Grazie al prezzo fisso per cinque anni, a canone bloccato, è possibile dormire sonni tranquilli.

Light, Full, Maxi: canone fisso per cinque anni

Sono tre le formule proposte da Fastweb Energia, a partire da 45 euro al mese (tutto incluso) per le utenze che consumano fino a 1.500 kWn all’anno. Eccole nel dettaglio.

Light a 45 euro mensili per 1.500 kWh all’anno;

a 45 euro mensili per 1.500 kWh all’anno; Full a 65 euro mensili per 2.500 kWh all’anno;

a 65 euro mensili per 2.500 kWh all’anno; Maxi a 95 euro mensili per 4.000 kWh all’anno.

Come anticipato, chi è già cliente Fastweb può inoltre beneficiare di uno sconto di 5 euro sul canone mensile, portando rispettivamente le tariffe a 40 euro, 60 euro e 90 euro. A questo si aggiunge la totale assenza di vincoli (nemmeno costi di attivazione o depositi cauzionali) e l’impiego di energia 100% certificata da fonti rinnovabili.

Una decisione ponderata, una scelta lungimirante

Affidarsi al fornitore giusto per la propria utenza domestica non è solo importante: è fondamentale. Oggi, il mercato propone una miriade di alternative, alcune delle quali promosse puntando tutto su vantaggi di breve termine, come un prezzo al kWh estremamente competitivo. Valutando solo questo aspetto, si potrebbe cadere in tentazione e sottoscrivere un contratto di lunga durata, esponendosi a possibili rincari futuri, innescati da periodi di crisi, dalle tensioni internazionali o dall’inflazione.

Scegliere una formula come quella di Fastweb Energia, caratterizzata dalla prevedibilità dei costi in bolletta, significa non dover più fare i conti con aumenti improvvisi o altre brutte sorprese. Tutto questo per un orizzonte temporale piuttosto esteso, i prossimi cinque anni, vale a dire da qui al 2029, un lungo periodo per il quale è impossibile stimare quali saranno le evoluzioni di un settore tanto esposto ai fattori esterni.