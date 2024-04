Fastweb Energia debutta con un'offerta a canone mensile fisso

In occasione dell’evento Switch On organizzato a Milano, ha fatto il suo debutto ufficiale Fastweb Energia. Come si può intuire già dal nome, si tratta di una nuova offerta nel mercato della fornitura elettrica, proposta dall’operatore già attivo sul fronte delle telefonia e della connettività. L’obiettivo è quello di distinguersi dalla concorrenza, attraverso un canone mensile fisso vincolato alle fasce di consumo.

Nasce oggi Fastweb Energia per la fornitura elettrica

La società dichiara dunque guerra alle bollette poco prevedibili e talvolta di difficile comprensione. Sono queste le tariffe proposte, comprensive di tutte le voci, dalla spesa per la materia prima a quella per il trasporto e la gestione contatore, senza dimenticare gli oneri di sistema, le accise e l’IVA.

Light per 1.500 kWh all’anno a 45 euro mensili;

per 1.500 kWh all’anno a 45 euro mensili; Full per 2.500 kWh all’anno a 65 euro mensili;

per 2.500 kWh all’anno a 65 euro mensili; Maxi per 4.000 kWh all’anno a 95 euro mensili.

I prezzi indicati sono riferiti ai nuovi clienti. Chi è già cliente Fastweb può invece beneficiare di uno sconto di 5 euro sul canone mensile.

Il pacchetto include strumenti per il monitoraggio dei consumi giornalieri e per la previsione di quelli annuali, sviluppati anche facendo leva sull’intelligenza artificiale. Saranno resi accessibili attraverso l’area riservata. L’energia fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili. Queste le parole di Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, nella fotografia qui sopra sul palco dell’evento Switch On.

Oggi è un giorno importante per Fastweb, che compie un altro passo per diventare un partner sempre più affidabile per i propri clienti. La qualità del servizio e l’innovazione, unite alla semplicità e trasparenza che ci distinguono da sempre per la connettività fissa e il servizio mobile, da oggi si estendono anche alla fornitura di energia elettrica, per creare ancora più valore e offrire alle famiglie un servizio sempre più completo in grado di rispondere alle loro esigenze.

Ricordiamo che, di recente, Swisscom (la realtà svizzera che controlla il business di Fastweb) ha annunciato l’acquisizione di Vodafone Italia. La volontà dichiarata è quella di creare una nuova realtà dalla fusione degli asset dei due operatori.