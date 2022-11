Fastweb per la casa? Ecco perché conviene

Perché conviene passare a Fastweb per la casa? I motivi potrebbero essere pressoché infiniti, ma di questi tempi il risparmio è diventato prioritario per le famiglie italiane, visti gli aumenti dei costi dell’energia e dell’inflazione.

D’altronde, nessuno è disposto a rinunciare alla stabilità e alla velocità della fibra a casa, quindi conviene trovare un fornitore di questo servizio che applichi costi bassi e offra servizi performanti.

Fastweb fa parte della schiera degli ISP che mettono a disposizione degli utenti offerte irrinunciabili per godersi a casa lo streaming senza interruzioni. Vediamo nei dettagli le sue offerte.

Fastweb per la casa: ecco le offerte

L’offerta di Fastweb per la casa più economica è Casa Light a 26,95 euro al mese, che prevede la navigazione illimitata fino a 2,5 GBPS tramite il modem FastGATE e l’attivazione gratuita della linea telefonica.

Le chiamate sono a consumo (15 centesimi al minuto), ma non c’è lo scatto alla risposta.

Invece, con Fastweb NeXXt Casa si pagano 29,95 euro al mese, ma in cambio le chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali sono illimitate.

Nell’offerta è incluso l’Internet Box NeXXT con Alexa integrata. Questo box ha una porta USB, 4 porte ethernet e 2 porte per la linea telefonica, ma anche il servizio Safe Browsing, che protegge da phishing, malware e spyware.

Chi desidera, invece, qualcosa di più, può optare per Fastweb Casa NeXXt Plus che, oltre ai servizi in precedenza menzionati, avrà anche l’Assicurazione Casa Quixa. Il costo dell’offerta? 35,95 euro al mese.

Con questo profilo tariffario si otterrà un amplificatore Wi-Fi Booster, mediante il quale si può sfruttare tutto il potenziale della connessione senza fili in ogni angolo dell’appartamento o della casa.

Non finisce qui: c’è anche l’Assistenza Plus, con cui usufruire dell’intervento gratuito di un tecnico.

Per attivare uno di questi abbonamenti basta entrare in questa pagina. Sono compresi anche dei corsi gratuiti da parte di Fastweb Digital Academy, che aiutano ad acquisire maggiori competenze digitali.

