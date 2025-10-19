Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile

Quando si cerca di risparmiare, per esempio sul costo delle bollette di luce e gas, spesso ci si scontra con un linguaggio burocratico e macchinoso, difficile da interpretare e con sorprese nascoste poco gradevoli. NeN è il primo fornitore di energiache spiega in maniera semplicissima ciò che andrai a pagare: una rata mensile fissa, tutto incluso, addirittura fino a dieci anni.

Non solo trasparenza e chiarezza, ma anche servizi smart come app dedicata intuitiva e veloce, totalmente green e conveniente. Scopri NeN.

Prezzo bloccato per 10 anni, senza sorprese, oppure che segue il mercato

Con NeN, sei tu a scegliere quanto pagare luce e gas: puoi optare per una rata fissa mensile basata sui tuoi consumi. NeN è pensato per chi vuole capire davvero cosa paga, senza doversi districare tra sigle e clausole complicate. Le sue tariffe sono semplici, trasparenti e già comprensive di tutto:

Luce “Dieci” – 0,12€/kWh – 10€ al mese, bloccato per 10 anni

Luce “Uno” – 0,12€/kWh – 9€ al mese, bloccato per 1 anno

Gas “Uno” – 0,42€/Smc – 10€ al mese, bloccato per 1 anno

Nessuna sorpresa, nessun costo nascosto: solo trasparenza e tranquillità. L’energia elettrica di NeN arriva esclusivamente da fonti rinnovabili – vento, acqua e sole – per garantirti un consumo davvero 100% green. Il gas, invece, non potendo essere rinnovabile, viene compensato grazie al sostegno di progetti ambientali e sociali in collaborazione con LifeGate. In questo modo NeN contribuisce in modo concreto a un futuro più sostenibile. Con NeN, l’energia smette di essere un’incognita e diventa stabile, consapevole e persino piacevole: mentre la bolletta resta sempre la stessa, tu puoi metterti comodo sul divano. In pratica, sai da subito quanto spenderai ogni mese, e puoi finalmente dire addio all’ansia delle tariffe ballerine. Tutto il consumo è calcolato in anticipo e racchiuso in un importo fisso, trasparente e facile da gestire.