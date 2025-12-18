Fatti un regalo per il 2026: impara una nuova lingua con le offerte Babbel

Se tra i tuoi buoni propositi per il 2026 c’è imparare una nuova lingua, questa occasione fa per te: Babbel ti permette di accedere a tutti i corsi con un prezzo scontato fino al 50%, rendendo l’apprendimento di una nuova lingua ancora più accessibile e concreto.

Un metodo efficace, basato sulla scienza

L’esperienza Babbel si basa sul suo metodo collaudato, sviluppato da un team di oltre 150 esperti in didattica linguistica. Le lezioni sono costruite per favorire la memoria attiva, grazie a ripetizioni intelligenti. Babbel non si limita alle classiche lezioni digitali, ma propone attività interattive che includono podcast, giochi ed esercizi pratici, per un apprendimento continuo.

Con un solo clic è possibile accedere a 14 lingue disponibili, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, russo, turco e molte altre. Puoi scegliere se impararne una oppure tutte. I dati parlano chiaro: il 92% degli utenti dichiara di aver migliorato le proprie competenze in ambito linguistico in soli due mesi.

Con oltre 15 milioni di abbonamenti venduti, Babbel si conferma una delle piattaforme più affidabili e apprezzate online. L’offerta Babbel include diverse soluzioni: il piano da 12 mesi a 7,99 euro al mese, con un risparmio del ben 50% – il massimo garantito. Sono disponibili anche abbonamenti da 3 mesi a 15,99 euro al mese, da 6 mesi a 11,99 euro al mese e l’opzione Lifetime a 299,99 euro con pagamento unico.

Con questa offerta limitata, Babbel permette di investire nella propria crescita personale e professionale con un pagamento flessibile e immediato accesso a tutti i contenuti. È il momento giusto per iniziare a imparare una nuova lingua: abbonati oggi stesso a Babbel, scopri tutte le lingue disponibili e trasforma lo studio in risultati reali.