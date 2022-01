Fatturazione elettronica: sei mesi gratis con Keliweb

Keliweb è un'azienda italiana nota soprattutto per i suoi servizi di web hosting, ma le aziende possono trovare anche un ottimo servizio per la fatturazione elettronica. Grazie alla promozione attualmente in corso, l'abbonamento per un anno al piano Start è disponibile con uno sconto del 50%, equivalente a sei mesi gratuiti.

Fatturazione elettronica: sconto 50% con Keliweb

La fattura elettronica è obbligatoria dal 1 gennaio 2019 per tutti i professionisti con partita IVA e presto verrà estesa anche i cosiddetti regimi forfettari. Keliweb offre un servizio per la gestione delle varie operazioni suddiviso in quattro piani di abbonamento. Start è quello dedicato esplicitamente ai professionisti.

È possibile conservare un numero illimitato di fatture. In realtà c'è il vincolo dello spazio di archiviazione (1 GB), quindi l'azienda italiana stima un massimo di circa 100.000 fatture. L'utente può inoltre compilare online le fatture nella sezione dedicata della piattaforma. Il servizio consente la gestione delle fatture attive (inviate) e passive (ricevute). Ovviamente sono in formato XML, l'unico accettato dal Sistema di Interscambio (SdI).

È possibile effettuare il download delle fatture nei formati XML, PDF SdI e PDF compatto. Keliweb permette anche di collegare al servizio di fatturazione elettronica il software gestionale (ERP) tramite REST API. I professionisti possono sfruttare la firma digitale per le fatture inviate alla Pubblica Amministrazione.

Grazie all'offerta attuale, l'abbonamento per un anno può essere sottoscritto a 17,45 euro (IVA esclusa), invece di 34,90 euro (sconto del 50%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico bancario.