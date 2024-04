Fatture in Cloud a confronto: vantaggi e utilità per le piccole aziende

L’avvenuto obbligo di fatturazione elettronica per la quasi totalità delle Partite IVA a partire dal 1 gennaio 2024 (anche per i contribuenti in regime forfettario) è stato l’incipit ad una vera e propria trasformazione digitale che coinvolge professionisti e piccole imprese, i quali hanno risposto cercando strumenti di supporto che consentissero di far tesoro di questa innovazione per tradurla in un vantaggio competitivo.

Ma non tutti gli strumenti sono uguali: metterne a confronto le funzionalità evidenzia quanto differenti siano approccio ed offerta complessiva. Fatture in Cloud, nella fattispecie, è la risposta più ampia alle nuove necessità espresse dalle piccole aziende: un software di fatturazione elettronica e gestione aziendale in grado di consentire lo svolgimento di operazioni burocratiche e amministrative attraverso una plancia comandi in grado di offrire il controllo completo della propria attività.

In questo necessario confronto, il prezzo diventa soltanto una questione secondaria, perché oltre alla convenienza va considerato anche qualcosa di ancor più prezioso: la completezza di un tool nato per offrire una gestione a tutto tondo della vita aziendale, diventando un assistente fidato nelle attività contabili e di vendita.

Fatture in Cloud: software a confronto

La completezza dell’offerta ed un accento focalizzato sulla semplicità d’uso rendono Fatture in Cloud un servizio del tutto unico nel suo genere. Ma sono anche altri gli elementi che lo rendono peculiare e che, nel confronto con la diretta concorrenza, ne mettono in luce la bontà dell’impianto complessivo.

Fatture in Cloud vs Aruba

Rispetto ad Aruba, funzioni come documenti, pagamenti e integrazione con WooCommerce sono incluse sia nella prova gratuita, sia nel prezzo della licenza e non sono da considerarsi invece come moduli aggiuntivi premium. Fatture in Cloud è un servizio che si presenta quindi come una sorta di “all-inclusive”, a differenza di una concorrenza che considera invece “plus” taluni aspetti per poi offrirli – in quanto tali – a fronte del pagamento di un surplus rispetto alle tariffe ufficiali.

Fatture in Cloud ha inoltre a disposizione alcuni aspetti aggiuntivi come il POS digitale, la ricezione dei pagamenti elettronici e l’integrazione con altri software aziendali (come CRM tool per il marketing e programmi per la gestione finanziaria), tutti aspetti che la controparte non è in grado ad oggi di offrire. Anche in questo caso, insomma, Fatture in Cloud dimostra di saper agire all’interno di un perimetro più ampio e, grazie a questo raggio d’azione esteso, è in grado di integrare funzionalità utili ad inanellare tempo e denaro risparmiati.

Il confronto basato esclusivamente sui costi perde quindi di significato a fronte delle grandi differenze riscontrabili a livello funzionale.

Fatture in Cloud vs FatturaElettronica App

Rispetto a FatturaElettronica App, c’è una migliore gestione dei pagamenti e una maggior integrazione con altri software aziendali, tutti aspetti che fanno la differenza tra un semplice sistema di fatturazione elettronica ed un più completo servizio per la gestione e la crescita a tutto tondo di una attività.

Inoltre, nella licenza Complete, Fatture in Cloud offre la possibilità di gestire gratuitamente fino a 3 dipendenti utilizzando Dipendenti in Cloud.

In queste peculiarità un servizio è in grado di differenziarsi rispetto ad altri servizi apparentemente omologhi, dimostrando così come il prezzo non sia certo la sola discriminante utile nel momento in cui si valuta a quale strumento gestionale fare affidamento.

In questo caso a mancare sono quindi tutte quelle integrazioni che possono rendere il tool un hub per la gestione dell’azienda andando ben oltre la sola e semplice fatturazione elettronica. Due soluzioni completamente differenti, insomma, che diventa ingeneroso mettere a confronto sulla base della sola fatturazione: Fatture in Cloud integra numerosi elementi ulteriori sui quali l’azienda ha la possibilità di costruire valore e risparmiare tempo.

Fatture in Cloud vs Fattura24

Rispetto a Fattura24, Fatture in Cloud mette in aggiunta a disposizione il POS Digitale integrato, garantendo inoltre tutta l’affidabilità che un gruppo come TeamSystem è in grado di certificare.

Grazie al POS digitale è possibile condividere un semplice QR Code (o un link), per consentire al cliente di effettuare il pagamento con carta di credito/debito o addebito su conto corrente bancario, tanto in presenza quanto a distanza.

In alternativa al link o al QR Code, è possibile inserire all’interno della fattura un bottone, che consente al cliente di pagare in pochi clic.

Tutti i pagamenti ricevuti tramite POS Digitale o bottone in fattura vengono poi registrati in automatico all’interno di Fatture in Cloud.

Si tratta quindi sia facilitazioni per il cliente, sia di comodità anche per l’impresa e su questo elemento si può fare la differenza nel contesto di ogni singola vendita.

Grazie alla gestione dei dipendenti, inoltre, è possibile avere incluso nel costo della licenza tutta una serie di elementi per le quali l’azienda dovrebbe spendere denaro su gestionali dedicati: dal foglio presenze alle buste paga, passando per la gestione dei turni e le note spese con rimborso.

Questione di funzionalità

E’ nel ventaglio di funzionalità aggiuntive rispetto alla concorrenza, insomma, che il servizio dimostra di saper fare la differenza. Altri servizi operanti su medesimo mercato, non prospettano medesimo quantitativo di funzioni, vanificando così gran parte dei vantaggi che una sapiente gestione dei dati è invece in grado di restituire all’azienda.

Fatture in Cloud, per contro, consente di capitalizzare questi aspetti con una moltiplicazione di funzionalità utili a rendere il tool un riferimento che, partendo dalla fatturazione elettronica, arriva a permeare ogni singolo aspetto della gestione quotidiana di una qualsivoglia piccola azienda, pur non perdendo quella semplicità che da sempre è cavallo di battaglia di questo software.

Fatture in Cloud, tutte le funzionalità

Ecco perché un software di fatturazione e gestione aziendale onnicomprensivo come Fatture in Cloud è in grado di offrire anzitutto un servizio di fatturazione elettronica completo (ciclo attivo, ciclo passivo e conservazione documentale); lo strumento permette inoltre di produrre e gestire altri documenti aziendali fondamentali quali preventivi, ordini, note di credito e altro ancora; consente il collegamento con il commercialista, per facilitare anche la gestione delegata dei servizi; facilita la gestione di incassi e pagamenti (anche tramite la riconciliazione bancaria automatica, la gestione di uno scadenzario, prima nota e altro ancora) e facilita l’import di fatture elettroniche da altri software, così da facilitare il cambio di fornitore dopo una eventuale scelta eccessivamente frettolosa e non in grado di offrire realmente una risposta alle proprie necessità.

Questo elenco di funzionalità è estremamente rappresentativo delle ambizioni che un servizio come Fatture in Cloud si pone: l’ambizione è quella di essere un hub fondamentale per la gestione dell’azienda, interfacciandosi con con altri software aziendali (come il CRM o l’e-commerce) per l’interscambio di dati ed una piena sincronizzazione, favorendo così le scelte dell’impresa nella propria organizzazione quotidiana.

Fatture in Cloud, infatti, è anzitutto un riferimento affidabile che consente all’impresa di portare avanti le proprie attività senza preoccupazioni: la facilità nell’uso, l’affidabilità di una infrastruttura cloud solida ed evoluta, la grande completezza dell’offerta e altri aspetti creano un punto di riferimento al quale affidarsi per poter concentrare le proprie energie sul prodotto, sul cliente, sulle strategie. Le noie burocratiche possono essere dimenticate, perché c’è un tool completo in grado di cancellare ogni preoccupazione: esattamente ciò che la piccola impresa va cercando mentre osserva l’accumularsi di piccoli grandi orpelli quotidiani.

In conclusione

I motivi per cui Fatture in Cloud si configura come il miglior software di fatturazione elettronica e gestione dell’attività sta in una moltitudine di piccoli fondamentali aspetti che, nella quotidianità dell’attività di impresa, sono in grado di fare la differenza ogni singolo giorno. Un tool che nasce per esigenze personali, e che il CEO Daniele Ratti apre infine al mercato per condividere le opportunità che è in grado di offrire ad ogni piccola azienda o libero professionista, è oggi diventato un prospetto strutturato e diffusissimo, a dimostrazione della bontà delle risposte che ha saputo offrire al mercato.

La sua natura “in cloud” porta con sé fondamentali vantaggi: la facile condivisione delle risorse, la possibilità di operare in mobilità così come in ufficio, l’utilità di delegare specifiche funzioni a specifici collaboratori e molto altro ancora. Con Fatture in Cloud è come avere l’ufficio sempre in tasca ed il timone dell’attività aziendale sempre a portata di mano: report chiari e intuitivi (magazzino, fatturato, costi, trend mensile, tassazione, clienti, eccetera) creano valore attorno ai dati disponibili e mettono a disposizione informazioni utili per intraprendere decisioni consapevoli ed immediate.

Gli oltre 500 mila clienti già coinvolti (perlopiù micro/piccole imprese e liberi professionisti) sono testimoni di ciò che Fatture in Cloud è stato in grado di mettere in piedi: varie le versioni disponibili (Forfettari, Standard, Premium, Premium Plus e Complete) ed è accessibile anche una prova gratuita di un mese utile a toccare con mano i vantaggi del servizio.

