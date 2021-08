Favoloso set di Trust: hai tastiera e mouse wireless A POCO

Se è arrivata l'ora di dare nuova vita alla tua postazione PC, allora ti trovi nel posto giusto. Con il set composto da tastiera e mouse wireless di Trust fai scintille. In promozione su Amazon lo paghi appena 20,49€ e lo ricevi a casa in un battito di ciglia. È straordinario? Senza ombra di dubbio.

Set Trust: cosa sapere su questi due pezzi

Il set proposto da Trust è semplicissimo ma ti offre tutto ciò di cui hai bisogno. Acquistandolo ottieni mouse e tastiera e prezzo vantaggioso e soprattutto elimini dalla tua postazione computer tutti quei fili odiosi che non sai mai come sistemare. Disponibile in colorazione nero, ecco cosa ti riserva.

La tastiera ha ovviamente un layout QWERTY italiano così non dovrai impazzire per prenderci l'abitudine. La digitazione risulta scorrevole e dinamica grazie ai tasti ottimizzati che per giunta sono silenziosi, quindi un valore aggiunto. Hai a disposizione un tastierino numerico, i LED che ti segnalano quali impostazioni sono attive e tutti i tasti funzione F1-F12.

Il mouse, dal canto suo, è semplicissimo ma per un utilizzo quotidiano è perfetto così com'è. Ha un sensore ottico che funziona su ogni superficie e ti offre il massimo del comfort. Anche la struttura è ergonomica così da avere una presa che non ti faccia venire il mal di polso alla sera.

Entrambe si collegano al dispositivo principale con un semplice ricevitore USB: lo colleghi ed il gioco è fatto. L'autonomia, invece, ammonta a numerosi mesi grazie alle pile che inserisci all'interno.

Acquista subito il tuo set mouse e tastiera wireless di Trust su Amazon a soli 20,49€. Con le spedizioni Prime assicurate lo ricevi in appena un giorno lavorativo. Se invece non sei cliente abbonato, non ti preoccupare perché le consegne sono gratuite presso i punti di ritiro.