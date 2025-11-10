FBI cerca il proprietario del sito Archive.today

L’FBI cerca di smascherare il proprietario di Archive.today, noto sito che archivia le pagine web, utilizzato anche per aggirare i paywall. L’agenzia federale ha inviato una richiesta a Tucows, azienda canadese che fornisce il dominio. Un sito simile è stato chiuso a fine luglio, in seguito alla segnalazione di News/Media Alliance.

Indagine nei confronti di Archive.today

Archive.today (accessibile anche tramite i mirror Archive.is e Archive.ph) è nato intorno al 2012, quando un certo “Denis Petrov” di Praga ha registrato il dominio Archive.is. Ovviamente non è il vero nome del proprietario, come dimostra la richiesta dell’FBI.

Nel documento (PDF) è scritto che Tucows deve fornire le informazioni utili all’indagine criminale in corso. Entro il 29 novembre, il provider canadese deve comunicare i seguenti dati del proprietario del sito: nome, indirizzo di residenza/fatturazione, elenco delle connessioni telefoniche (chiamate, SMS e MMS), metodi di pagamento (numeri di carte di credito e conto bancario), identificativi telefonici (IMEI, IMSI, UFMI, ESN) e indirizzi IP.

Un portavoce di Tucows ha dichiarato che rispetta qualsiasi richiesta ricevuta, se la procedura è valida e regolare, ma non fornisce informazioni su indagini in corso. Non è chiaro quali potrebbero essere le accuse nei confronti del proprietario. Probabilmente sono arrivate segnalazioni da alcuni editori.

Sul sito di Archive.today è scritto che viene offerto un servizio di archiviazione delle pagine web. Sono conservati gli “snapshot” delle pagine web, in modo da poter accedere a pagine eliminate o modificate. Sembra quindi un servizio simile alla Wayback Machine di Internet Archive. In realtà permette anche di rimuovere i paywall e visualizzare le pagine senza pagare l’abbonamento.

Quasi certamente si tratta di violazione del copyright. Il sito 12ft.io, simile ad Archive.today, è stato chiuso circa quattro mesi fa in seguito alla segnalazione di News/Media Alliance.