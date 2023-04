FBI: stazioni pubbliche di ricarica pericolose, quali sono i rischi?

Nel contesto statunitense le stazioni di ricarica gratuite possono essere molto pericolose, parola dell’FBI.

Stando a quanto affermato pubblicamente dall’agenzia governativa, gli hacker possono utilizzare tali dispositivi per infettare con malware i dispositivi non adeguatamente protetti.

Che si tratti di installazioni presenti in hotel, centri commerciali o aeroporti, a quanto pare alcuni criminali informatici hanno già agito in questo modo, tanto da spingere persino l’FBI ad esprimersi in merito.

La modalità d’attacco in questione, nota come Juice Jacking, potrebbe ben presto essere ripresa anche dai criminali informatici del vecchio continente. Risulta dunque importante mantenere alta l’attenzione quando si ha a che fare con stazioni pubbliche di ricarica.

Stazioni pubbliche di ricarica e Juice Jacking: come difenderti efficacemente?

Secondo gli esperti di sicurezza informatica, esistono diverse precauzioni per evitare di avere a che fare con fenomeni come il Juice Jacking.

In primis, utilizzare il proprio cavo USB di ricarica può risultare ideale lato sicurezza. In seconda battuta, può essere utile affidarsi le stazioni di ricarica solo per quanto riguarda powerbank. Una volta ottenuta l’energia tramite questi accumulatori, è poi possibile ricaricare lo smartphone senza rischi.

Infine, anche l’adozione di adeguati strumenti di protezione può aiutare a ridurre drasticamente il rischio di infezioni sui dispositivi mobile. In questo senso, Kaspersky Premium si rivela uno dei migliori software disponibili sul mercato.

Non stiamo parlando di un semplice antivirus, ma di un pacchetto completo per quanto riguarda la sicurezza digitale.

Allo strumento di scansione, infatti, Kaspersky Premium abbina una VPN senza limiti e con prestazioni elevate. Il gestore di password, poi viene abbinato a un sistema di assistenza remota IT che rende ancora più incisiva questa suite di sicurezza.

Come se non bastasse, lo strumento in questione è attualmente in promozione.

Kaspersky Premium, grazie all’attuale sconto del 44%, è disponibile per soli 31,99 euro all’anno.

Un prezzo davvero contenuto, visto tutto quello che offre questo strumento.

