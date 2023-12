FC 24 (FIFA) per PS5 a 49€: l'ASSIST di Amazon per Natale

Amazon ha deciso di mettere in sconto a prezzo stracciato il nuovo FC 24 per PS5, l’erede della serie FIFA. Oggi è possibile comprarlo in offerta a -38% rispetto al listino, così da poter iniziare subito a giocare oppure metterlo sotto l’albero in vista del Natale, pagandolo solo 49 euro invece di 79 euro.

Natale su Amazon: FC 24 per PS5 a prezzo stracciato

La simulazione calcistica non ha certo bisogno di presentazioni. Per l’occasione, lo sviluppatore EA SPORTS ha scelto Haaland del Manchester City come testimonia. A livello di gameplay si segnala l’introduzione della tecnologia evoluta HyperMotionV. Ovviamente non mancano atleti, squadre, competizioni e stadi riprodotti in modo fedele su licenza ufficiale, senza dimenticare le tante modalità da affrontare in singolo oppure in multiplayer, online e in locale. Per saperne di più rimandiampo alla descrizione completa.

In questo momento è possibile acquistare la versione di FC 24 (ex FIFA) per PlayStation 5, su disco, al prezzo finale di soli 49 euro, grazie allo sconto del 38% applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterla nel carrello. Le restituzioni saranno accettate fino al 31 gennaio 2024.

Infine, segnaliamo che Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se si effettua subito l’ordine, il gioco sarà consegnato direttamente a casa entro domani, così da avere tutto il tempo a disposizione per impacchettarlo e metterlo sotto l’albero.

