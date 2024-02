FC 24 per Switch a soli 29€: un ASSIST A PORTA VUOTA

Il titolo non ha certo bisogno di presentazioni: FC 24 per Nintendo Switch è in super sconto su Amazon e può essere acquistato al suo prezzo minimo storico. Non perdere l’occasione di scendere subito in campo con le squadre di tutto il mondo e con un gameplay rinnovato, finalmente all’altezza di quello offerto dalle altre console e su PC.

30 euro di sconto su FC 24 per Switch

Sono presenti oltre 700 club e più di 30 campionati, senza dimenticare le competizioni internazionali, per un totale di 19.000 giocatori riprodotti fedelmente grazie alle licenze ufficiali. Non mancano inoltre modalità come Ultimate Team, la Carriera e Volta per simulare il calcio di strada, per una longevità senza paragoni. Se vuoi saperne di più non devi far altro che dare uno sguardo alla scheda del gioco.

Al prezzo finale di soli 29 euro, la versione di EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch è un affare da cogliere al volo, anzi, un assist a porta vuota per rimanere in tema. Si può contare sullo sconto di 30 euro sul listino applicato in automatico: non è necessario attivare coupon o inserire codici promozionali, è tutto pronto per metterlo nel carrello e approfittare dell’affare.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita a casa già entro domani per chi effettua subito l’ordine. È l’occasione che stavi aspettando per allungare le mani sulla simulazione calcistica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.