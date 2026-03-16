 FC 26 crolla a -63%: prezzo stracciato per il gioco di EA SPORTS
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FC 26 crolla a -63%: prezzo stracciato per il gioco di EA SPORTS

Il 63% di sconto fa crollare il prezzo di FC 26: non lasciarti sfuggire l'occasione e scendi in campo grazie all'offerta di Amazon.
FC 26 crolla a -63%: prezzo stracciato per il gioco di EA SPORTS
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Il 63% di sconto fa crollare il prezzo di FC 26: non lasciarti sfuggire l'occasione e scendi in campo grazie all'offerta di Amazon.

C’è anche il gaming protagonista nella Festa delle Offerte di Primavera in corso su Amazon e che si concluderà a mezzanotte. Qui, ad esempio, ti segnaliamo lo sconto del 63% sul listino che rende la versione PS5 della simulazione calcistica FC 26 più conveniente che mai. È l’occasione giusta per scendere in campo: da solo, sfidando i tuoi amici o giocatori provenienti da tutto il mondo.

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Un assist a porta vuota: minimo storico per FC 26

Con un gameplay migliorato e un comparto grafico ormai al limite del fotorealismo, l’ex FIFA include numerose modalità con le quali cimentarsi come la Carriera e Ultimate Team, per costruire la propria squadra personalizzata con il sistema di carte che ormai tutti conoscono. A questo si aggiungono rose sempre aggiornate con gli ultimi trasferimenti del calcio mercato e statistiche che tengono conto delle prestazioni sui campi da gioco reali. Trovi altre informazioni nella scheda completa del gioco, che ha ottenuto un voto medio molto alto (4,6 stelle su 5) nelle recensioni dei clienti.

Le novità per il gameplay di FC 26

Se il prezzo di listino è 79,99 euro, grazie allo sconto del 63% proposto in questo momento puoi allungare le mani sulla versione fisica PS5 di FC 26 al prezzo finale di soli 29,99 euro, il minimo storico da quando è in vendita. È l’edizione italiana su disco (Standard Edition), venduta e spedita da Amazon con disponibilità immediata, senza passare da store intermediari.

EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5 | Videogiochi | Italiano

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Siamo arrivati alle ultime ore per la Festa delle Offerte di Primavera, che terminerà proprio oggi a mezzanotte. Fai un salto sulla vetrina dedicata per scoprire gli sconti più interessanti ancora attivi. Su queste pagine ti proponiamo una selezione limitata delle occasioni migliori tra elettronica, informatica, prodotti smart per la casa e gaming come in questo caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
16 mar 2026
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