Arriva dai vertici FCC l’ennesima dura presa di posizione nei confronti di Huawei e ZTE: le due società sono state definite “minacce per la sicurezza nazionale” poiché ritenute vicine al governo di Pechino e alle presunte operazioni messe in campo dal paese asiatico con finalità di spionaggio.

Una delle conseguenze impone agli operatori USA il divieto di far leva sul denaro stanziato nello Universal Service Fund per acquistare componenti e tecnologie da destinare alle reti di comunicazione, a partire dai network 5G. Queste le parole del commissario Brendan Carr.

Non possiamo considerare Huawei e ZTE come qualcosa meno di una minaccia per la nostra sicurezza collettiva. La Cina comunista intende sorvegliare le persone entro i nostri confini e avviare uno spionaggio industriale su larga scala. Proibire l’uso delle componenti sovvenzionate di Huawei e ZTE nelle nostre reti potrebbe risolvere questo serio problema di sicurezza nazionale. Dopotutto la legge cinese non limita in modo deciso il regime comunista e la sua natura autoritaria.