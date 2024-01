fdx è l'e-commerce di FedEx che sfiderà Amazon

Nel recente passato, Amazon ha costruito e consolidato il proprio impero e-commerce partendo da una piattaforma online per la vendita ed espandendo poi il proprio raggio d’azione verso l’ambito della logistica. Ora, un big di quest’ultimo settore si candida ad esserne concorrente diretto, percorrendo la stessa strada, ma in direzione opposta: si tratta di FedEx che, in occasione dell’evento National Retail Federation’s Big Show, ha annunciato il prossimo debutto del progetto fdx.

L’e-commerce di FedEx si chiamerà fdx

L’iniziativa nasce proprio dall’esperienza maturata nel territorio dei trasporti, con circa 15 milioni di pacchi movimentati oggi su base quotidiana. Sarà un servizio di tipo data-driven, una soluzione end-to-end in grado di includere ogni passaggio relativo all’esperienza di acquisto, dalla proposta degli articoli alla gestione magazzino, fino ovviamente alle consegne.

Risulta interessante il riferimento al concetto di digital intelligence (anziché all’ormai onnipresente intelligenza artificiale) nelle parole di Raj Subramaniam, CEO e Presidente: attraverso fdx, la società migliorerà le sue relazioni di lunga data con i commercianti di ogni dimensione, aiutandoli a ottimizzare e ad accrescere i loro business attraverso la digital intelligence . In particolare, tornerà utile ai venditori per incrementare la domanda da parte degli acquirenti, aumentare le conversioni, migliorare il controllo delle spedizioni, comprendere l’impatto ambientale della loro attività, ottimizzare i resi, perfezionare lo stoccaggio delle merci e creare un’esperienza post-vendita personalizzata.

Il lancio di fdx è stato pianificato per l’autunno 2024, non è dato a sapere se solo negli Stati Uniti o anche altrove fin da subito. Al momento la piattaforma è in fase di test, con un’anteprima privata alla quale i business possono chiedere di partecipare inviando una richiesta. Ci sarà tempo per tornare a scriverne nei prossimi mesi, non appena emergeranno nuovi dettagli in merito al progetto.

Ricordiamo che, nel dicembre 2020, FedEx ha acquito ShopRunner, un e-commerce le cui caratteristiche saranno integrate proprio nell’iniziativa appena annunciata.