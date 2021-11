Fedez in politica: lo dice il suo nuovo dominio .it

Fedez è pronto candidarsi alle prossime elezioni politiche? La coppia Ferragnez è pronta a mettere in campo la propria influenza anche in questo ambito, cavalcando gli afflati politici di lui (mai timido nell'esporre le proprie idee in passato) e le potenzialità comunicative di lei? A suggerire questa ipotesi è un indizio segnalato dal Corriere della Sera: Fedez ha registrato il dominio fedezelezioni2023.it.

L'indizio in un dominio

Le elezioni del 2023 sono dietro l'angolo. Non per gli elettori, forse, che ancora si interrogano su quali saranno gli equilibri politici che porteranno alle elezioni del Presidente della Repubblica prima ed a quelle dei vari schieramenti poi. Ma per chi ha intenzione di candidarsi alle prossime Politiche allora è venuto il momento di muoversi.

Il dominio può essere un indizio? Può esserlo, così come potrebbe essere semplice boutade o un gioco da portare avanti mentre si avvicineranno le elezioni. Tuttavia va messo agli atti fin da oggi il passo compiuto dall'artista: un dominio di chiara ispirazione elettorale, con una evidente indicazione temporale.

Così come per ogni azienda e ogni progetto che va ad iniziare, la registrazione di un dominio è il primo aspetto fondamentale: determina il brand, deve essere facilmente memorizzabile, deve colpire l'immaginario, avere valenza SEO, riflettere pienamente i contenuti. In questo fedezelezioni2023.it ci sarebbe tutto, insomma.

La registrazione è avvenuta con Register e la proprietà è dell'azienda ZDF che fa capo all'artista. Sulla scheda, nel caso, leggeremo il nome “Federico Leonardo Lucia“, ma la preferenza potrebbe essere valida anche con il nome “Fedez” se indicato sulla scheda. Ma questo il suo team di consulenti probabilmente lo ha già previsto.

Su una cosa, inoltre, fin da subito Fedez non è d'accordo con Matteo Salvini: fedezelezioni2022.it non è stato registrato, dunque dalle parti dei Ferragnez l'opzione elezioni anticipate non è presa in considerazione.