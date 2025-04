Fedora 43: nuova proposta per rimuovere i pacchetti GNOME X11

Il supporto a X11 sta man mano scomparendo dalle distribuzioni Linux, che ormai preferiscono il ben più moderno Wayland, il quale permette di garantire animazioni più fluide, veloci e dalla grafica più curata. Con Fedora 43, la prossima versione prevista per la fine dell’anno, si punta a un desktop GNOME esclusivamente basato su Wayland, abbandonando completamente il supporto a GNOME X11.

Una nuova proposta, avanzata per Fedora 43 da uno sviluppatore, prevede la rimozione dei pacchetti GNOME X11 dai repository di Fedora, in modo da utilizzare unicamente la più moderna sessione Wayland. La proposta attende, come di consueto, l’approvazione della commissione interna (FESCo). Tuttavia, la stabilità di GNOME Wayland, il supporto a funzionalità avanzate come HDR (esclusivo di Wayland) e il progressivo abbandono di X11/X.Org Server rendono questo passaggio un’evoluzione naturale e attesa per la prossima versione della distribuzione.

Di seguito quanto riportato nella proposta per Fedora 43:

“Nell’ambito dello sforzo upstream per rimuovere il supporto a X11 da GNOME, Fedora non includerà più i pacchetti GNOME X11. La sessione GNOME X11 non è praticamente sottoposta a test e non viene sviluppata praticamente per niente.

Da diversi anni si sta lavorando attivamente a monte per eliminare i rimanenti ostacoli all’esperienza utente che impedivano l’eliminazione del codice della sessione X11, e questo lavoro è stato completato con GNOME 48. L’obiettivo upstream è di eliminarlo per GNOME 50, disabilitandolo di default in fase di compilazione per GNOME 49.

Questa modifica implementa efficacemente l’obiettivo GNOME 50 in GNOME 49, poiché non c’è nessuno che possa supportare eventuali problemi con GNOME X11 upstream. La sessione X11 è già piuttosto piena di bug, con gravi problemi irrisolti in Mutter (come rhbz#2179566 e glgo#GNOME/mutter#3868) e recentemente Phoronix non è riuscita a confrontare GNOME X11 con Wayland perché “GNOME su X11 non funzionava nemmeno a causa di bug”.

Eliminare la sessione GNOME X11 ci permette ora di accettare la realtà: la sessione GNOME X11 semplicemente non è più supportata (né da noi né da GNOME upstream)”.