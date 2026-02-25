Felicità tà tà per i musei: lo spot che rilancia l'app

Il Ministro della Cultura ha lanciato la campagna di comunicazione Felicità dedicata alla piattaforma Musei Italiani, realizzata nell’ambito del PNRR Accessibilità. È definita un’iniziativa di condivisione digitale , strutturata in modo da raggiungere pubblici diversi, anche all’estero. L’obiettivo è ovviamente quello di farla conoscere e di promuovere le caratteristiche del progetto.

Una pubblicità pop per l’app Musei Italiani

Lo spot è visibile qui sotto. Appena pubblicato, è diretto dal regista Luca Finotti, in collaborazione con l’art director Paola Manfrin. Il tappeto sonoro è quello del brano Felicità tà tà di Raffaella Carrà (dal disco omonimo del 1974). 30 secondi nei quali raccontare con un montaggio serrato il patrimonio culturale del nostro paese, attraverso un grande affresco corale girato in quasi quaranta luoghi della cultura .

Hanno aderito al progetto talent provenienti dal mondo della musica, del cinema, della danza, dello sport e del web insieme a tante altre persone di ogni età e provenienza, in rappresentanza di un patrimonio che appartiene a tutti.

Un affresco pop uscito proprio nei giorni del Festival di Sanremo che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di celebrità come Achille Lauro (Castel Sant’Angelo a Roma), Alba Rohrwacher (Paolina Bonaparte alla Galleria Borghese) e degli atleti paralimpici Ambra Sabatini (Gallerie degli Uffizi), Alessandro Ossola (Museo Egizio di Torino) e Assunta Legnante (Museo tattile statale Omero di Ancona).

La piattaforma Musei Italiani è accessibile tramite sito web oppure con le applicazioni mobili per Android e iOS. Il progetto è curato dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura.

L’applicazione è concepita come un unico ambiente digitale in cui trovare informazioni ufficiali e affidabili sui musei e sui parchi archeologici del nostro territorio con orari e aperture aggiornate, dettagli sull’accessibilità, mostre in corso, itinerari suggeriti, servizi di prenotazione e biglietteria elettronica. È nata includendo solamente i musei statali, ma l’iniziativa si sta ampliando.