Felpe personalizzate: valori da indossare, brand da vivere

Cosa significa infilare una felpa contenente una grafica personalizzata al di sopra? Spesso nel produrlo non ci si pensa a sufficienza, dando per scontato il fatto che sia semplicemente un capo di abbigliamento e poco di più, quando invece chi lo indossa (e, soprattutto, chi lo vede) attribuisce invece un carico valoriale specifico a quel “semplice capo di abbigliamento”. GiftCampaign ha messo a punto un avanzato servizio ad hoc per la personalizzazione delle felpe perché ben sa quanto importante possa essere questo tipo di progettualità. Nessun dettaglio è quindi lasciato al caso, perché una maglietta personalizzata non è mai frutto del caso: è un messaggio forte e chiaro, urlato e sbandierato di fronte a chiunque, fino a farne una propria seconda pelle come segno di appartenenza.

Non si tratta solo di indossare una felpa quando questa felpa è di per sé un messaggio: si tratta di condividerne il significato, fino a farlo proprio, fino a farsene testimonial.

Felpe personalizzate: non è solo indossare

Indossare felpe personalizzate significa molte cose in una:

appartenere

condividere

solidarizzare

fraternizzare

rappresentare

Una felpa con il nome di una azienda implica l’appartenenza all’azienda stessa. Una felpa con un messaggio implica la condivisione valoriale del messaggio stesso. La felpa con il logo di una associazione significa farsi carico di un gesto divulgativo nel quale si abbraccia tutto ciò che tale associazione può rappresentare. La felpa con il nome di una entità altrui (che sia un luogo, un gruppo, un evento) implica vicinanza, solidarietà, empatia. Sempre e comunque, avere un messaggio su una felpa – capo d’abbigliamento da portare nel tempo libero e per questo motivo espressione prima di una volontà personale – implica un gesto volontario che diventa espressione di sé.

Ne consegue il fatto che, nel momento in cui si vanno a produrre felpe personalizzate per una qualsivoglia iniziativa, in ballo deve esserci anzitutto un valore da condividere, da mettere a fattor comune tra chi lo emette e chi lo indossa. Quando il messaggio è un logo o un brand, a maggior ragione, il significato è implicito: nell’indossarne una felpa, ci si fa rappresentanti e si sposano in toto i valori che quell’azienda esprime: la fede nello sport, la pulsione innovativa, la bellezza estetica, la sensibilità ambientale o qualunque altro valore il brand voglia trasformare in vetrina sul mercato.

Felpe personalizzate con GiftCampaign

Partiamo dal presupposto per cui quando si sceglie di realizzare felpe personalizzate, già si sa in ampio anticipo quale sia il messaggio che si intende portare avanti. Può essere un semplice logo o una grande scritta, una piccola immagine o un elemento commemorativo, uno stemma o un nome: è questo il cuore del progetto ed è ciò che inevitabilmente resta a carico del committente. In tutto il resto, invece, GiftCampaign è partner nel percorso realizzativo.

Con cappuccio o senza? Con zip o senza? Con lacci lunghi e di quale colore? Di quale materiale e con quale tonalità cromatica di fondo? Con un taglio per donna o per uomo? Tutte si assomigliano, ma nessuna felpa è uguale ad un’altra e la scelta del capo di abbigliamento da personalizzare è il primo bivio da affrontare: ogni sfumatura implica un differente contesto di utilizzo ed il contesto, insieme al testo, rappresenta il cuore del messaggio che si va a veicolare. GiftCampaign offre una vasta opzione di scelte proprio per questo motivo: perché maggiore è la distanza percorribile per allontanarsi da una produzione standard e migliore è l’efficacia delle scelte intraprese in fase progettuale.

Si scelgono dunque modello, colore e taglie, dopodiché è possibile iniziare la fase specifica della personalizzazione: il team GiftCampaign è a disposizione per fare in modo che questo percorso sia guidato e assistito, senza lasciare il committente in balìa di semplici tool online che simulano una personalizzazione senza avere cognizione vera della natura del progetto e del risultato che è necessario andare a conseguire. GiftCampaign usa l’automazione laddove questa crea valide economie di scala, ma dedica al tempo stesso l’elemento umano a quelle fasi in cui occorre calibrare dimensioni, proporzioni, posizione ed ogni altro dettaglio sulla personalizzazione che si intende andare a realizzare: l’utente viene così accompagnato per mano nel percorso che va dall’intuizione alla realizzazione, potendo così contare su competenza ed esperienza dedicate per raggiungere il miglior risultato possibile.

Nessun gadget personalizzato può essere lasciato al caso, ma nessuno più di felpe e altri indossabili va curato tanto nel dettaglio. Il tema, infatti, è evidente: non si può indossare qualcosa di approssimativo, poiché l’approssimazione diventerà parte del proprio stile. Una errata posizione della personalizzazione, una stampa di scarsa qualità o una errata proporzione rispetto agli spazi disponibili sortirebbe un prodotto di dubbia estetica e di fallace comunicazione, impedendo di raggiungere quello scopo che una personalizzazione si pone a monte di tutto: trasmettere un messaggio.

GiftCampaign è quella garanzia di buona riuscita che un progetto di personalizzazione deve andare a ricercare: stampare felpe in quantità ha infatti qualcosa che, prima ancora di essere un costo, è un investimento. Si tratta di comunicazione al suo stadio essenziale, ricamando un messaggio su un dipendente, un partner o un collaboratore per aprirgli le porte della propria famiglia. In un team sportivo come in una azienda, in una associazione di volontariato come in un grande lavoro di squadra, quello stemma stampato sul petto o sulla spalla rappresenta un carico emotivo potenziale: maggiore è l’efficacia della sua realizzazione, migliore può essere il risultato conseguito.

Quantità e scelta

E la quantità? Non è un problema. Su alcuni modelli l’ordine minimo scende addirittura a 5 soli capi, consentendo così di accedere alla personalizzazione qualunque entità: qualsiasi startup, qualsiasi microazienda, qualsiasi associazione: basta pochissimo per poter avere la propria felpa a costo minimo e resa comunicativa massima.

La categoria “Felpe personalizzate” su GiftCampaign conta ben 28 prodotti differenti, ventotto opzioni di qualità tra le quali optare per conseguire il miglior risultato possibile:

Tutti vorrebbero riceverne una in regalo e indossarla sia in città che in palestra o nel tempo libero perchè sono comode ed informali, ma al tempo stesso distinte. Le felpe personalizzate sono un must have dallo stile leggermente underground, sempre piacevoli da indossare. Ideali per lo sport o come parte della divisa aziendale, le felpe promozionali trasformeranno il cliente o il dipendente in una sorta di ambasciatore del brand nel mondo intero.

Per ogni singolo prodotto è disponibile un’ampia gamma di colori, alle quali applicare innumerevoli opzioni di personalizzazione. Si parte da un’idea, si arriva ad un messaggio: nel mezzo ci sono scelte, che GiftCampaign accompagna – mano nella mano – nella giusta direzione. Sarà una bozza pre-stampa ad offrire la possibilità di “vedere da vicino” il risultato futuro del progetto realizzato. Pochi giorni e quell’idea non sarà più da immaginare, ma tutta da indossare.

In collaborazione con GiftCampaign