Ferie solidali per i dipendenti della logistica di Amazon

Abbiamo appena ricevuto in redazione un comunicato da Amazon che riportiamo. Fa riferimento a un’iniziativa che prenderà nel corso dell’autunno e relativa alle ferie solidali per i dipendenti della rete logistica. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Ferie solidali ai dipendenti della logistica Amazon

A partire dal mese di ottobre, i dipendenti a tempo indeterminato potranno scegliere di donare volontariamente ferie e permessi retribuiti ai colleghi che si trovano ad attraversare situazioni personali o familiari particolarmente complesse. Si tratta di una policy che estende quanto già previsto dal contratto collettivo nazionale.

La cessione avverrà tramite un sistema anonimo e riservato, realizzato in modo da nascondere sia l’identità di chi dona sia quella di chi ne beneficia. Riportiamo di seguito il commento di Salvatore Iorio, Direttore Risorse Umane di Amazon Italia Logistica.

Le ferie solidali trasformano un gesto individuale in un sostegno concreto tra colleghi: chi sta attraversando un momento difficile può contare sull’aiuto di chi lavora al suo fianco. Ascoltare le esigenze delle nostre persone è il modo in cui costruiamo le nostre policy, e con questo programma abbiamo scelto di andare oltre le previsioni minime del contratto collettivo, estendendolo anche a chi assiste fratelli o sorelle in situazioni gravi, temporanee e invalidanti e alle lavoratrici che si trovano in situazioni di abuso o violenza di genere.

Saranno in grado di accedere al programma i dipendenti che avranno esaurito le proprie disponibilità di ferie e permessi e che devono necessariamente assistere un famigliare, figlio, genitore, coniuge o partner convivente colpiti da una situazione grave, temporanea e invalidante. A ogni richiesta potranno essere assegnati fino a un massimo di 30 giorni.

Il 60% degli italiani donerebbe ferie a un collega

In allegato all’annuncio ci sono i risultati di una ricerca condotta da SWG per conto di Amazon, coinvolgendo oltre 1.000 lavoratori dei settori pubblico e privato. Emerge che il 57% degli italiani ha almeno una responsabilità di cura e che quasi il 60% sarebbero disposti a donare uno o più giorni di ferie a un collega in difficoltà. Ancora, l’esigenza nasce dal fatto che il 19% dei caregiver ha esaurito tutte le ferie disponibili nell’ultimo anno, proprio per queste ragioni.