Festa Amazon, gli sconti migliori: Microsoft 365 Family a -57%

È disponibile lo sconto del 57% sull’abbonamento annuale a Microsoft 365 Family, la formula accessibile da 6 utenti diversi con tutte le applicazioni tradizionali del pacchetto Office e molto di più: ci sono anche gli strumenti di intelligenza artificiale e 6 TB di spazio totali sul cloud di OneDrive per il salvataggio dei contenuti. Approfittane ora, la promozione fa parte dell’evento Festa delle offerte di Primavera che ha preso il via oggi su Amazon e che proseguirà fino al 31 marzo.

Microsoft 365 Family a meno di metà prezzo su Amazon

Cosa include? Ci sono tra gli altri Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Defender, ma anche Designer per creare contenuti con l’AI e Clipchamp per l’editing dei contenuti multimediali (video e audio). Ancora, l’assistente Copilot è può entrare in azione in qualsiasi momento, ad esempio, per aiutare a generare o a correggere un testo. Consulta tutte le altre informazioni nella scheda completa.

L’abbonamento annuale Family a Microsoft 365 è in sconto del 57% al prezzo di 55,99 euro (invece di 129,00 euro come da listino ufficiale). Si tratta del codice digitale e l’attivazione può essere effettuata subito dopo l’ordine. È in promozione a -53% anche quello Personal per un solo utente. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, anche e soprattutto considerando i rincari che di recente hanno interessato la sottoscrizione, essenziale per molti sul lavoro e per lo studio.

Non perdere le offerte primaverili di Amazon, l’evento al via oggi è un’occasione unica per approfittare di sconti su tutte le categorie di prodotti. Fino al 31 marzo, esplora la sezione dedicata e lasciati conquistare dalla convenienza, scoprendo articoli di qualità a prezzi vantaggiosi.