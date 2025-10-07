 Festa Amazon: Xiaomi Redmi 15 5G (8/256, 7000 mAh) al MINIMO
Lo smartphone Redmi 15 5G di Xiaomi è in sconto al suo prezzo minimo storico di Amazon: il merito è della Festa delle Offerte Prime.
La maxi batteria da 7.000 mAh è solo uno dei punti di forza in dotazione a Xiaomi Redmi 15 5G. Oggi trovi lo smartphone al suo prezzo minimo storico su Amazon, grazie allo sconto proposto dall’e-commerce per la Festa delle Offerte Prime. Il sistema operativo è HyperOS (basato su Android) con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Ha tutto ciò che serve, soprattutto per chi cerca un modello adatto allo streaming dei contenuti multimediali.

Sei curioso di conoscere le specifiche tecniche integrate? Ecco quelle più importanti. Ci sono il display da 6,9 pollici con ampia diagonale, risoluzione 2340×1080 pixel e refresh rate fino a 144 Hz, il potente processore Snapdragon 6s Gen 3 di Qualcomm affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per lo storage, la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e AI, lettore di impronte digitali, supporto alle reti mobile di ultima generazione, altoparlanti con Dolby Atmos e Hi-Res Audio, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, certificazione IP64, GPS, NFC e ricarica rapida da 33 W. Dai un’occhiata alla scheda del telefono per saperne di più.

Il forte sconto di oggi porta lo smartphone Xiaomi Redmi 15 5G al suo prezzo minimo storico di 179,90 euro. È un’esclusiva Amazon, venduto e spedito dall’e-commerce senza passare da intermediari, con disponibilità immediata e consegna gratis entro pochi giorni.

Xiaomi Redmi 15 5G, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9″ 144Hz, Snapdragon® 6s Gen 3, Camera principale da 50MP, 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatterie non incluso

Per quanto riguarda la Festa delle Offerte Prime, ti ricordiamo che l’evento andrà avanti fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 8 ottobre. L’unico requisito richiesto per partecipare è un abbonamento Prime attivo.

