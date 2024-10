Festa delle Offerte Prime 2024: i migliori Mini PC in offerta

Quale migliore occasione di un evento Amazon per mettere un Mini PC sulla scrivania? Oggi inizia la Festa delle Offerte Prime e non mancano promozioni dedicate a questa categoria. Qui è dove ti segnaliamo la Top 5 degli sconti disponibili: scegli quello più adatto a te.

Mini PC in sconto: la Top 5 dell’evento Amazon

Partiamo da Beelink EQR6 in sconto a 289 euro. Ha in dotazione specifiche tecniche di tutto rispetto: processore AMD Ryzen 5 6600H, 16 GB di RAM e SSD da 500 GB, senza dimenticare la connettività Wi-Fi 6 e un doppio slot Ethernet. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Più economico, NiPoGi AK1 Plus a in offerta a 179 euro ha dalla sua la CPU Intel N100, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. È perfetto per la produttività di base e per lo streaming.

ACEMAGICIAN T8 Plus sta sul palmo di una mano. È uno dei Mini PC più compatti tra quelli in circolazione e in 1sconto a soli 141 euro rappresenta un affare da cogliere al volo. In questo caso, il processore è Intel N95, affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD da 256 GB.

Il design di ACEMAGIC AD08 lo rende unico, così come le sue tre modalità di funzionamento. Al prezzo di soli 329 euro (sconto 57%) offre il processore Intel Core i7-11700B, addirittura 32 GB di RAM e SSD da 512 GB. Per saperne di più fai uno salto sulla pagina dedicata.

Concludiamo la carrellata con il Lenovo ThinkCentre a 139 euro (sconto 30%). È un modello ricondizionato, ispezionato, testato e pienamente funzionante. Integra un processore Intel Core i5 e il sistema operativo è Windows. Scopri di più nella descrizione completa,

Per accedere alle migliaia di sconti della Festa delle Offerte Prime su Amazon è necessario un abbonamento Prime. Se ancora non ne sei in possesso, puoi iniziare ora la prova gratuita di prova gratuita di 30 giorni.