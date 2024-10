Festa delle Offerte Prime 2024: le migliori SMART TV in offerta

Smart TV per godersi televisione e streaming senza compromessi. Dimensioni diverse ma prestazioni tutte eccellenti per questi prodotti che provengono da grandi marchi e oggi sono in grandissimo sconto. Grazie alla festa delle Offerte Prime non hai un minuto da perdere ma anzi, la possibilità di scegliere tra modelli Samsung, Hisense, TCL e Sony che fanno sognare ad occhi aperti.

Festa delle offerte Prime: le smart TV da non perdere di vista

Sono tantissimi i modelli in promozione in questo momento. Ho deciso di elencarti i migliori e con le scontistiche maggiori così da non farti perdere l’occasione per un affare senza precedenti.

Smart TV fino ai 50″

TCL modello 50V6B con pannello LED 50″, risoluzione 4K Ultra HD con HDR, sistema operativo Google TV e compatibile Alexa e Google. PREZZO di 299,90€ con sconto del 14%.

Hisense modello 43E63KT con pannello LED 43″, risoluzione Ultra HD 4K con HDR10+, sistema operativo VIDAA, Amazon Alexa integrata e Gaming mode attivabile. PREZZO di 259€.

Hisense modello 32E43KT con pannello LED 32″, risoluzione HD e sistema Smart TV VIDAA. Amazon Alexa integrata e supporto al nuovo standard per il digitale terrestre. PREZZO di 164,90€.

SAMSUNG modello UE50DU8570UXZT con panello 50″, risoluzione Crystal Ultra HD 4K grazie al Processore Crystal Processor 4K. Design ultra slim, compatibile con Bixby, Alexa e Google Assistant. PREZZO di 459€ con sconto del 33%.

Samsung modello QE50Q64DAUXZT con pannello QLED 50″, risoluzione Ultra HD 4K con Upscaling 4K e processore Quantum 4K Lite. PREZZO di 539€ con sconto del 32%.

LG OLED evo con pannello da 42”, Serie C4 2024, risoluzione Ultra HD 4K con Processore α9 Gen7, sistema Dynamic Tone Mapping Pro e Dolby Vision. Sistema operativo WebOS e compatibile con Amazon Alexa. PREZZO di 949€ con sconto del 23%.

LG NanoCell con pannello LED 43”, Serie 81 2024, risoluzione 4K e Processore α5 Gen7. Sistema operativo WebOS e Amazon Alexa integrata. In confezione compreso il telecomando puntatore. PREZZO di 379€ con sconto del 23%.

Smart TV dai 50″ in su alla Feste delle offerte Prime

LG OLED evo con pannello 65”, Serie C4 2024, risoluzione 4K con Processore α9 Gen7, Brightness Booster, e Dolby Vision. Sistema operativo WebOS e Alexa integrata. PREZZO di 1999€ con sconto del 12%.

Hisense 65E63NT con pannello LED 65″, risoluzione 4K Ultra HD con HDR 10+, sistema operativo VIDAA e Amazon Alexa integrata. PREZZO di 519€ con sconto del 17%.

Sony BRAVIA XR con pannello OLED 55″, risoluzione 4K Ultra HD con HDR. Sistema operativo Google TV e ideale da abbinare a PlayStation 5. PREZZO di 2399€.

Toshiba Smart Fire TV con pannello LED 55″, risoluzione 4K Ultra HD, Dolby Vision e con HDR10. Al suo interno Amazon Alexa integrata. PREZZO di 399€.

LG OLED evo con pannello 55”, Serie G4 2024, risoluzione 4K e Processore α11. Sistema operativo WebOS e design one wall. PREZZO di 1699€ con sconto del 18%.

LG QNED con pannello 55”, Serie 80 2024, risoluzione 4K e Processore α5 Gen7. Design slim con sistema webOS 24 e Telecomando puntatore. PREZZO di 599€ con sconto del 24%.