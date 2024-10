Festa delle Offerte Prime 2024: le migliori soundbar in sconto

Non perdere l’occasione di potenziare il comparto audio del tuo televisore con una nuova soundbar: ne trovi tante in promozione per la Festa delle Offerte Prime che ha appena preso il via su Amazon. Qui è dove te ne proponiamo una selezione, tra modelli con subwoofer separato e una compatta per il gaming.

Le migliori soundbar in promo alla Festa di Prime

Partiamo da un modello progettato appositamente per la TV in salotto: è Samsung HW-B530/ZF con subwoofer, un sistema 2.1 con bassi profondi e supporto alla modalità surround. Oggi può essere tuo al prezzo di soli 129 euro (sconto 24%), fino a esaurimento scorte.

Più economica, la soundbar Creative Stage V2 ha anch’essa un subwoofer separato. Non mancano nemmeno la connettività Bluetooth e la tecnologia ARC. La trovi in offerta a 72,19 euro (sconto 20%).

Dal profilo sottile e minimalista, Hisense HS205G ha dalla sua anche una potenza di 120 W, Dolby Digital e DTS:X e una gamma completa di porte. La trovi in sconto a soli 69,99 euro.

Ancora il brand sudcoreano, questa volta con Samsung HW-C400/ZF a soli 89 euro. Tra i vantaggi inclusi, la connessione senza fili alla TV.

Ne stai cercando una per il gaming? C’è il modello Trust Gaming GXT 1619 a 27,99 euro (sconto 30%) con sistema di illuminazione regolabile, da mettere sotto al monitor o al televisore.

Un abbonamento Prime è tutto ciò che ti serve per partecipare alla Festa delle Offerte Prime su Amazon. Non sei ancora iscritto? Inizia subito la tua prova gratuita di 30 giorni e scopri i tanti vantaggi esclusivi.