 Festa delle Offerte Prime 2025: le migliori soundbar in sconto
Una carrellata di sconti dedicati alle soundbar: le migliori occasioni su Amazon per la Festa delle Offerte Prime 2025 che ha preso il via.
È iniziata la Festa delle Offerte Prime su Amazon e qui ci concentriamo sulle migliori offerte dedicate alla soundbar. Nel nostro listone abbiamo inserito modelli appartenenti a diverse fasce di prezzo e di brand differenti, così che ognuno possa trovare la soluzione migliore per potenziare il comparto audio del proprio televisore. Eccoli.

Soundbar in sconto per la Festa delle Offerte Prime

Creative Stage 360 è la scelta giusta da affiancare a televisori e monitor ultrawide. Ha un subwoofer esterno per una configurazione 2.1. Oggi la trovi in sconto a 160 euro.

Soundbar e subwoofer Creative Stage 360 2.1 con Dolby Atmos per TV e monitor ultrawide, Surround Sound con HDMI ARC/2.0, Bluetooth, ingresso ottico e telecomando IR

Soundbar e subwoofer Creative Stage 360 2.1 con Dolby Atmos per TV e monitor ultrawide, Surround Sound con HDMI ARC/2.0, Bluetooth, ingresso ottico e telecomando IR

159,99 181,53€ -6%
Dalla fascia top di gamma segnaliamo Bose Smart Ultra Soundbar con Dolby Atmos, controllo vocale Alexa, Bluetooth e surround. È in promozione a 610 euro, il minimo storico da quando è in vendita.

Bose Smart Ultra Soundbar con Dolby Atmos e controllo vocale Alexa, AI Bluetooth Wireless, sistema audio surround per TV, Nero

Bose Smart Ultra Soundbar con Dolby Atmos e controllo vocale Alexa, AI Bluetooth Wireless, sistema audio surround per TV, Nero

609,95 999,95€ -39%
Cerchi un modello economico, ma senza compromessi in termini di qualità? Ecco Thomson SB401BT in sconto a soli 66 euro, con il suo design unico, connettività Bluetooth, telecomando in dotazione e preset per l’equalizzatore.

Thomson SB401BT Soundbar - 200W Potenza Musicale Totale - Bluetooth 5.0 - Ingresso Ottico, USB & AUX - Preset EQ - Telecomando - Indicatore LED della Sorgente - Design Bianco & Legno

Thomson SB401BT Soundbar - 200W Potenza Musicale Totale - Bluetooth 5.0 - Ingresso Ottico, USB & AUX - Preset EQ - Telecomando - Indicatore LED della Sorgente - Design Bianco & Legno

79,90 89,90€ -11%
Un’alternativa valida è OXS S3soli 130 euro, perfetta anche da montare a parete. Apri il link qui sotto per tutti i dettagli su specifiche e caratteristiche.

OXS S3 Soundbar per TV, Home Theater Bluetooth 5.0, Bassi Dinamici, Suono surround 3D, Ottimizzazione dei dialoghi, Compatibile con AUX/Optical/Coaxial, 3 Modalità Audio, Montabile a Parete

OXS S3 Soundbar per TV, Home Theater Bluetooth 5.0, Bassi Dinamici, Suono surround 3D, Ottimizzazione dei dialoghi, Compatibile con AUX/Optical/Coaxial, 3 Modalità Audio, Montabile a Parete

89,99 129,99€ -31%
Il modello ULTIMEA Apollo S90 è protagonista di un’offerta speciale. Porta in casa tua un impianto surround 9.1 con una potenza totale che arriva a 470 W. Un vero e proprio cinema in salotto.

ULTIMEA Sistema audio surround 9.1 canali per TV con 2 altoparlanti posteriori, sistema surround staccabile, soundbar RGB per TV, potenza di picco 470W, subwoofer da 6,5″, HDMI/OPT/AUX/BT, Apollo S90

ULTIMEA Sistema audio surround 9.1 canali per TV con 2 altoparlanti posteriori, sistema surround staccabile, soundbar RGB per TV, potenza di picco 470W, subwoofer da 6,5″, HDMI/OPT/AUX/BT, Apollo S90

379,99 599,99€ -37%
C’è anche DENON DHT-S218 a soli 189 euro, ideale per chi cerca un design più compatto. Integra un subwoofer per una riproduzione impeccabile dei bassi.

DENON DHT-S218 Soundbar con Dolby Atmos, Subwoofer integrato, Bluetooth Low Energy (LE) Audio, 4K UHD e HDMI, Nera

Compra la soundbar in sconto

Chiudiamo con un modello per PC: il prezzo di Atlantis P003 è crollato a soli 25 euro. Ha in dotazione comodi comandi fisici nella parte superiore, anche per il controllo dei brani musicali.

ATLANTIS Soundbar PC 20W, Casse PC, Jack 3.5mm + Bluetooth 5.3 per Smartphone, FireTV, Giradischi,batt. 2400mhA, Radio FM, Altoparlante PC, Portatile, TV, Smartphone Dim 420x60x74 mm Nero P003-C0820-B

ATLANTIS Soundbar PC 20W, Casse PC, Jack 3.5mm + Bluetooth 5.3 per Smartphone, FireTV, Giradischi,batt. 2400mhA, Radio FM, Altoparlante PC, Portatile, TV, Smartphone Dim 420x60x74 mm Nero P003-C0820-B

25,38 32,22€ -15%
Appena iniziata, la Festa delle Offerte Prime 2025 andrà avanti fino a domani, mercoledì 8 ottobre. Se sei un abbonato Prime, hai accesso a migliaia di sconti in tutte le categorie di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2025
