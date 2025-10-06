Festa delle Offerte Prime 2025: le migliori soundbar in sconto

È iniziata la Festa delle Offerte Prime su Amazon e qui ci concentriamo sulle migliori offerte dedicate alla soundbar. Nel nostro listone abbiamo inserito modelli appartenenti a diverse fasce di prezzo e di brand differenti, così che ognuno possa trovare la soluzione migliore per potenziare il comparto audio del proprio televisore. Eccoli.

Soundbar in sconto per la Festa delle Offerte Prime

Creative Stage 360 è la scelta giusta da affiancare a televisori e monitor ultrawide. Ha un subwoofer esterno per una configurazione 2.1. Oggi la trovi in sconto a 160 euro.

Dalla fascia top di gamma segnaliamo Bose Smart Ultra Soundbar con Dolby Atmos, controllo vocale Alexa, Bluetooth e surround. È in promozione a 610 euro, il minimo storico da quando è in vendita.

Cerchi un modello economico, ma senza compromessi in termini di qualità? Ecco Thomson SB401BT in sconto a soli 66 euro, con il suo design unico, connettività Bluetooth, telecomando in dotazione e preset per l’equalizzatore.

Un’alternativa valida è OXS S3 a soli 130 euro, perfetta anche da montare a parete. Apri il link qui sotto per tutti i dettagli su specifiche e caratteristiche.

Il modello ULTIMEA Apollo S90 è protagonista di un’offerta speciale. Porta in casa tua un impianto surround 9.1 con una potenza totale che arriva a 470 W. Un vero e proprio cinema in salotto.

C’è anche DENON DHT-S218 a soli 189 euro, ideale per chi cerca un design più compatto. Integra un subwoofer per una riproduzione impeccabile dei bassi.

Chiudiamo con un modello per PC: il prezzo di Atlantis P003 è crollato a soli 25 euro. Ha in dotazione comodi comandi fisici nella parte superiore, anche per il controllo dei brani musicali.

Appena iniziata, la Festa delle Offerte Prime 2025 andrà avanti fino a domani, mercoledì 8 ottobre. Se sei un abbonato Prime, hai accesso a migliaia di sconti in tutte le categorie di Amazon.