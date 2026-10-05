Festa delle Offerte Prime 2026: Fire TV Stick e dispositivi Amazon a prezzi più bassi

A mezzanotte è iniziata la Festa delle Offerte Prime, l’evento che apre ufficialmente la stagione degli sconti sull’e-commerce. Qui è dove ti segnaliamo le migliori occasioni sui dispositivi di Amazon, a partire da quelli per lo streaming. Ce ne sono molte, devi solo scegliere quella che fa per te.

Gli affari di Amazon nella Festa delle Offerte Prime

Partiamo da un dispositivo appena lanciato: la nuova Fire TV Stick 4K, che per l’occasione è in sconto del 52% rispetto al prezzo di listino ufficiale. È un ottimo affare per trasformare qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV.

Non è tutto: sono in offerta anche gli altri modelli della gamma: Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K Select, quest’ultimo con la nuova piattaforma Vega OS (come il Fire TV Stick 4K di ultima generazione).

Sei alla ricerca di uno smart speaker per ascoltare musica e interagire con l’AI? L’ultimo modello di Echo Dot con Alexa integrata è in promozione sull’e-commerce.

Aggiungiamo la componente visiva con Echo Show 11 e il suo ampio display. È un’occasione da cogliere al volo per rendere smart le stanze della casa.

Tra gli eBook reader segnaliamo invece il Kindle Colorsoft con display a colori. È in offerta su Amazon per l’evento e farà gola a molti.

Lanciato da poco, Kindle Scribe Colorsoft è invece un vero e proprio taccuino digitale. Lo trovi in forte sconto, con pennino incluso per scrivere e disegnare a mano libera.

Giù il prezzo del controller Luna per il cloud gaming (e non solo). È wireless e ha un design ottimizzato per un’esperienza di gioco senza compromessi.

Ti consigliamo anche di dare uno sguardo alle migliaia di occasioni proposte negli store di Amazon Basics e di Amazon Essentials. Troverai articoli per ogni categoria: dalla casa al fai da te, fino all’abbigliamento.

Tutto ciò di cui hai bisogno è l’abbonamento Prime, lo stesso che include lo streaming dei contenuti su Prime Video e le spedizioni a costo zero su milioni di articoli: attivalo subito gratis per iniziare i 30 giorni di prova. Ti ricordiamo infine che la Festa delle Offerte Prime 2026 andrà avanti fino a domani, mercoledì 7 ottobre.