Festa delle Offerte Prime 2026: i prodotti Apple che ora costano meno

Alla Festa delle Offerte Prime 2026 ci sono tantissime occasioni anche per gli amanti dei prodotti Apple e noi oggi abbiamo selezionato i migliori per te. Ovviamente per avvalerti delle promozioni devi essere un cliente Prime quindi se non sei ancora abbonato puoi farlo adesso cliccando qui.

Festa delle Offerte Prime 2026: Apple a prezzi accessibili

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular ha una robusta cassa in titanio nero da 49 mm con il cinturino Trail Loop nero/cenere, e un look sportivo e adatto anche all’uso quotidiano. Il modello è progettato per attività outdoor e allenamenti, con un display ampio e luminoso pensato per essere facilmente leggibile anche durante l’attività fisica. La connettività GPS + Cellular permette di effettuare chiamate, inviare messaggi e utilizzare le funzioni online anche quando l’iPhone non è nelle vicinanze, tramite un piano cellulare compatibile. La dotazione comprende inoltre funzioni avanzate per allenamento, attività fisica, navigazione e monitoraggio del percorso. Un Apple Watch particolarmente resistente e versatile, sia durante lo sport sia nella vita di tutti i giorni e che puoi ottenere anche nella variante con cassa in titanio naturale e cinturino Ocena blue salmastro.

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular ha un design elegante e leggero con funzioni che ti accompagnano durante tutta la giornata. Questa versione monta una cassa in alluminio Jet Black da 46 mm e un Cinturino Sport nero, una combinazione sobria e versatile. Il display offre un’ampia superficie di visualizzazione e la connettività GPS + Cellular permette di effettuare chiamate, inviare messaggi, ricevere notifiche e utilizzare le funzioni online anche senza avere l’iPhone con te (sempre con un piano cellulare compatibile). Apple Watch Series 11 integra poi strumenti per allenamento, attività fisica, sonno e monitoraggio della salute, oltre alle numerose funzioni dell’ecosistema Apple. La cassa in alluminio mantiene il dispositivo leggero, rendendolo adatto sia all’uso quotidiano sia allo sport. In questo caso ci sono altre due varianti che potrai scegliere in base alle tue preferenze: cassa grigio siderale cinturino nero o cassa in titanio naturale e cinturino in maglia milanese.

La Apple Magic Keyboard è una tastiera wireless estremamente compatta, elegante e perfettamente integrata nell’ecosistema Apple. Il design sottile occupa poco spazio sulla scrivania e si abbina facilmente a Mac, iPad e altri dispositivi compatibili. La tastiera utilizza il caratteristico meccanismo a forbice, progettato per offrire una digitazione precisa e stabile, con tasti a profilo basso che rendono la scrittura confortevole anche durante sessioni prolungate. La batteria integrata è ricaricabile e permette di utilizzare la tastiera senza il vincolo del cavo durante la digitazione. La connessione wireless consente inoltre di mantenere la scrivania più ordinata, mentre la costruzione e la finitura minimalista riprendono lo stile tipico dei prodotti Apple. Una soluzione concreta per chi vuole una tastiera essenziale, affidabile e pronta per il lavoro quotidiano.

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