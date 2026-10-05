Festa delle Offerte Prime 2026: mouse, tastiere e accessori Logitech a prezzi più bassi

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Festa delle Offerte Prime 2026: il meglio di Logitech

Il mouse wireless da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SEè super veloce, precisio e leggero. Infatti il design punta a ridurre al minimo il peso e gli elementi superflui, favorendo movimenti rapidi e un controllo preciso, particolarmente utile negli FPS competitivi. Il mouse utilizza la tecnologia wireless LIGHTSPEED, pensata per offrire una connessione reattiva con una latenza ridotta, mentre il sensore HERO 2 garantisce un tracciamento accurato dei movimenti. I pulsanti LIGHTFORCE combinano invece azionamento ottico e meccanico per ottenere una risposta rapida e una maggiore durata.

Logitech Lift Left Mouse è invece un mouse ergonomico verticale per chi deve stare davanti al computer moltissime ore e, grazie alla sua forma, puoi mantenere la mano in una posizione più naturale. L’inclinazione di 57° riduce la necessità di ruotare l’avambraccio, mentre la superficie sagomata offre un appoggio confortevole per mano e pollice. Il mouse utilizza un sensore ottico con 4.000 DPI, regolabile per adattare la precisione al tipo di attività, dal lavoro d’ufficio alla navigazione. Dispone di 6 pulsanti, compresi i due laterali facilmente raggiungibili con il pollice, e di una rotella di scorrimento silenziosa. La connessione può avvenire tramite Bluetooth Low Energy oppure ricevitore USB Logi Bolt, consentendo di utilizzarlo con diversi dispositivi.

La tastiera da gaming Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED è ultra compatta e quindi offre maggiore spazio al mouse senza rinunciare alle funzioni essenziali. Il layout ridotto elimina il tastierino numerico e altri elementi secondari, mantenendo una configurazione particolarmente adatta al gaming competitivo. Gli switch Tactile Optical offrono un punto di attivazione rapido e un feedback tattile durante la pressione dei tasti, mentre i keycap in PBT a doppio strato sono progettati per resistere all’usura e mantenere leggibili le legende nel tempo. La tecnologia wireless LIGHTSPEED consente di giocare senza cavo con una connessione a risposta rapida. E puoi gestire l’illuminazione LIGHTSYNC RGB tramite software Logitech G.

Sicuramente una delle tastiere wireless comptte più apprezzate di sempre, la Logitech MX Keys Mini, progettata per chi vuole liberare spazio sulla scrivania senza rinunciare al comfort durante la digitazione. I tasti a profilo ribassato presentano una forma sagomata che favorisce una digitazione precisa e silenziosa, mentre la retroilluminazione intelligente si attiva automaticamente quando le mani si avvicinano alla tastiera e regola l’intensità in base alle condizioni ambientali. La connessione wireless può essere utilizzata tramite Bluetooth e la tastiera permette di passare rapidamente tra 3 dispositivi compatibili con un’autonomia che arriva fino a 5 mesi con illuminazione disattivata.

Interessantissima la logitech MX Keys S Combo che unisce tastiera, mouse wireless e poggiapolsi in un’unica soluzione pensata per il lavoro quotidiano. La MX Keys S utilizza tasti a basso profilo sagomati per seguire la forma delle dita, con una digitazione precisa e confortevole. E anche qui troviamo la retroilluminazione intelligente. Il mouse incluso è l’MX Master 3S, dotato di sensore Darkfield da 8.000 DPI, utilizzabile anche su superfici difficili e regolabile in base alle proprie esigenze. La rotella MagSpeed elettromagnetica permette di scorrere rapidamente documenti e pagine, mantenendo anche un movimento preciso. Entrambe le periferiche utilizzano la tecnologia Logitech Flow, che consente di lavorare su più computer e trasferire testo, immagini e file tra dispositivi compatibili. La connessione può avvenire tramite Bluetooth o ricevitore Logi Bolt, mentre il poggiapolsi completa la postazione offrendo un supporto aggiuntivo durante le sessioni prolungate.

Le cuffie da gaming con microfono Logitech G733 LIGHTSPEED garantiscono libertà di movimento e un’esperienza audio coinvolgente durante le sessioni di gioco. La connessione LIGHTSPEED wireless garantisce una trasmissione rapida e stabile, con una portata fino a 20 metri, mentre la batteria offre fino a 29 ore di autonomia a seconda dell’utilizzo e dell’illuminazione. I driver audio PRO-G da 40 mm sono progettati per restituire un suono dettagliato, mentre il supporto DTS Headphone 2.0 permette di ottenere un audio surround virtuale compatibile con i giochi supportati. Il microfono BLUE VO!CE, removibile, consente di personalizzare la voce attraverso diversi filtri e impostazioni. Il tutto con un peso di circa 278 grammi, archetto sospeso regolabile e ai padiglioni in memory foam.

Il sistema audio 2.1 per PC Logitech Z407è un composto da due altoparlanti e un subwoofer wireless, pensato per aggiungere maggiore profondità al suono durante musica, film e videogiochi. La potenza complessiva arriva a 80 W di picco, con 40 W RMS, mentre il subwoofer contribuisce a rendere più presenti le frequenze basse. Uno dei punti distintivi è il controllo wireless, una manopola che permette di regolare volume e bassi direttamente dalla scrivania. Gli altoparlanti possono inoltre essere posizionati in verticale o in orizzontale, così da adattarsi meglio allo spazio disponibile. Per la connessione sono disponibili diverse opzioni, tra cui Bluetooth, USB e ingresso AUX da 3,5 mm, permettendo di collegare computer, smartphone, tablet e altri dispositivi.

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