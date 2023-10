Festa delle Offerte Prime: tutti i Chromebook in offerta

Versatili per definizione, i Chromebook hanno conquistato l’ambito educativo e non solo. Qui è dove ti segnaliamo quelli in sconto oggi durante la Festa delle Offerte Prime su Amazon. Dal modello più economico a quello top di gamma, potrai trovare la scelta giusta in base alle tue esigenze.

I migliori Chromebook in offerta nella Festa delle Offerte Prime

Partiamo da HP Chromebook 15a, un modello da 15,6 pollici con schermo Full HD, processore Intel Celeron N4500, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, proposto al prezzo di 229 euro invece di 449 euro. È possibile scegliere tra la colorazione Rose Gold (visibile qui sotto) e Argento.

Ancora più economico Acer Chromebook 314, in sconto oggi al prezzo di 189 euro invece di 339 euro. Sotto la scocca nasconde CPU Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

L’asticella delle prestazioni si alza con ASUS Chromebook Flip CX1400, modello convertibile con display touch da 14 pollici, Intel Celeron N4500, 4/64 GB. Può essere tuo al prezzo di 249 euro invece di 399 euro.

Tra i più apprezzati della categoria, Samsung Galaxy Chromebook Go al prezzo di 229 euro invece di 399 euro è un affare da cogliere al volo. Le specifiche tecniche? Display da 14 pollici, processore ‎Intel Celeron N4500, 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Infine, Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook rientra a pieno titolo tra i top di gamma del catalogo con Intel Core i3-1245U, scheda grafica integrata, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e Wi-Fi 6. È in sconto al prezzo di 569 euro invece di 799 euro.

Sono tutti ovviamente basati sul sistema operativo ChromeOS con accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni Android. Per vedere l’elenco aggiornato di tutti i Chromebook in sconto su Amazon non devi far altro che visitare la pagina dedicata sull’e-commerce.

