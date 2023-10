Festa delle Offerte Prime: i migliori notebook MSI in offerta

La Festa delle Offerte Prime, valida fino alla mezzanotte di domani, è la tua occasione per acquistare un notebook MSI da gaming con un fortissimo sconto. Con questo articolo vogliamo darti dei pratici suggerimenti sui migliori modelli in sconto ricordandoti che le offerte sono riservate agli iscritti Prime: se non lo sei, usa la prova gratuita di 30 giorni.

Notebook MSI in offerta: i modelli migliori

Cominciamo col dare uno sguardo al potentissimo Raider GE78HX. Questa macchina è equipaggiata con un processore i7-13700HX, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 e un display da 17″ 16:10 QHD+. In occasione del Prime Day, il suo prezzo scende a soli 2.399 Euro, anziché i consueti 3.499 euro, garantendoti uno sconto straordinario di 1.100 euro.

Se invece il tuo budget è più contenuto, ma non vuoi rinunciare alle prestazioni di gioco, potresti orientarti sul Raider GE68HX, che condivide la stessa CPU del fratello maggiore ma offre un display da 16″ 16:10 QHD+ e una RTX 4060. Questo modello è disponibile a soli 1.999 euro invece di 2.199 euro.

Oppure, puoi optare per il Katana 15, che vanta un display da 15,6″ FHD e una scheda grafica RTX 4070, in vendita a 1.599 euro.

Per coloro che desiderano un laptop gaming sottile e leggero, MSI offre tre modelli in promozione della serie GF63 Thin. Questi laptop sono dotati di un display da 15,6″ FHD, un processore Alder Lake i7-12650H e una scheda grafica RTX 4060/4050 o RTX 2050. Durante l’Amazon Prime Day, i prezzi partono da 799 euro e arrivano fino a 1.099 euro.

Giusto per completezza, diamo un piccolo spazio anche ai laptop dedicati alla produttività, perché ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Tra i modelli in offerta spiccano quelli delle serie Prestige 15 e 14H e Prestige 13Evo e 14Evo, che sono dotati di display da 13,3″, 14″ o 15,6″ e sono ideali per il lavoro in ufficio o in remoto. In occasione del Prime Day, questi laptop sono in promozione con prezzi a partire da 899 euro e sconti che possono arrivare fino a 750 euro.

Per chi è alla ricerca di un notebook piccolo e compatto per lo studio o per l’uso in mobilità, i notebook Modern 15 e 14 rappresentano un’ottima opzione, con prezzi che partono da soli 429 euro e sconti fino a 300 euro.

Non perdere l’occasione di approfittare di queste incredibili offerte sui laptop MSI durante la Festa delle Offerte Prime. Consulta la pagina completa per dare uno sguardo a tutti i modelli a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.