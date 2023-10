Festa delle Offerte Prime: i Mini PC in offerta

Quale occasione, se non la Festa delle Offerte Prime al via oggi su Amazon, per mettere un Mini PC sulla scrivania? Qui è dove ti segnaliamo quelli migliori in sconto oggi sull’e-commerce, da un modello evoluto che fa della potenza di calcolo il suo cavallo di battaglia a uno decisamente economico.

I migliori Mini PC in offerta nella Festa delle Offerte Prime

Partiamo da Minisforum NAB5, con caratteristiche che lo rendono adatto anche alla produttività più spinta. Ha un processore Intel Core i5-12450H, 32 GB di RAM e SSD da 512 GB. Per conoscere tutti gli altri dettagli, fai click sull’immagine qui sotto. Al prezzo di 529 euro, con uno sconto di 120 euro sul listino, è un ottimo affare.

Passiamo a NiPoGi AK1PLUS con Windows 11 Pro, CPU Intel N95, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Il costo? Può essere tuo al prezzo di 269 euro (-37%). Ecco il design.

Spesa leggermente inferiore per ACEMAGICIAN JK06, che al prezzo di 259 euro (in sconto di 130 euro) integra processore Intel Celeron N5100, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Il risparmio si fa ancora più interessante nel caso di Blackview MP60 con CPU Intel Celeron N5095, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. È in offerta al prezzo di 229 euro invece di 499 euro come da listino, con uno sconto di 270 euro (-54%).

Concludiamo la carrellata con Minisforum N40, il più economico. Lo puoi mettere sulla scrivania al prezzo di 136 euro con una riduzione del 18%. Nel suo case piccolo e compatto nasconde un processore Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

L’elenco dei Mini PC in sconto durante l’evento cambierà di continuo: invitiamo a consultare la pagina dedicata per rimanere aggiornati.

Per approfittare degli sconti della Festa delle Offerte Prime, basta essere clienti Prime. Se non lo sei, puoi iscriverti gratuitamente per 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.