Festa delle Offerte Prime: mouse Logitech in offerta

La qualità e l’affidabilità garantite dai mouse Logitech sono senza paragoni, la scelta migliore per chi trascorre le proprie giornate alla scrivania. Oggi, grazie alla Festa delle Offerte Prime appena iniziata su Amazon, puoi scegliere il tuo approfittando di forti sconti: si parte da soli 13 euro per un modello da portare ovunque. Quelli elencati di seguito sono tutti wireless.

Mouse Logitech in sconto nella Festa delle Offerte Prime

Tra le occasioni più ghiotte, quella sul modello Pebble: fino al sold out può essere tuo al prezzo di 13,49 euro invece di 29,99 euro (-49%). Il suo design è ottimizzato per ridurre al minimo indispensabile l’ingombro, ma senza compromessi in termini di ergonomia e precisione.

Ottimo da affiancare a computer desktop e notebook, Signature M650 è invece in offerta al prezzo di 32,39 euro invece di 53,99 euro (-40%). Tra i punti di forza, i tanti pulsanti personalizzabili per risparmiare tempo durante le attività quotidiane.

Come si intuisce già del nome, M330 Silent Plus fa della silenziosità il proprio carattere distintivo. Al prezzo di 24,29 euro invece di 47,99 euro (-49%) è un affare da cogliere al volo.

Ai mancini è rivolto Signature M650 L, con profilo ergonomico e superficie studiata per il massimo del comfort, anche durante le sessioni più lunghe e intense alla scrivania. La promozione in corso lo offre al prezzo di 38,69 euro anziché 53,99 euro (-28%).

Concludiamo con un bundle: è il MK850 che unisce mouse e tastiera senza fili al prezzo finale di 73,99 euro invece di 134,99 euro (-45%). Un kit 2-in-1, ideale per allestire una nuova postazione di lavoro o studio.

Invitiamo a visitare lo store ufficiale di Logitech su Amazon per conoscere tutte le altre occasioni: l’elenco è aggiornato di continuo.

